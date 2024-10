A Polícia Federal prendeu dois pastores, líderes religiosas de uma igreja localizada na Zona Norte de Manaus, por crimes eleitorais e suspeita de compra de votos. A operação deflagrada no sábado (26/10) investigava uma denúncia de suposta reunião onde participariam apenas eleitores da capital.





O objetivo da reunião, convocada pelos líderes religiosos, tinha a justificativa de 'progresso para a comunidade', conforme divulgado pela Polícia Federal.



No momento em que os policiais chegaram à igreja, localizaram R$ 21.650 em espécie, divididos em envelopes brancos com números, uma lista de presença com 50 assinaturas de eleitores e equipamentos eletrônicos.

Segundos os investigadores, a entrega do dinheiro estava sendo organizado com a participação de membros da igreja. Um anotava os nomes dos participantes e o outro entregava o envelope com dinheiro após conferir o nome.





Além dos dois líderes religiosas presos, três pessoas foram levadas à Superintendência da PF para prestar esclarecimentos.

Os envolvidos respondem pelos crimes de corrupção eleitoral. A compra de votos é crime e prevê pena de até quatro anos de reclusão.

