Pesquisa divulgada neste domingo (4/10) aponta que o candidato Gabriel Parreiras (PRD) lidera a corrida eleitoral para a prefeitura de Brumadinho, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, com 49,9% das intenções de voto. O levantamento foi feito pela Ação Efetiva, realizado entre 28 e 30 de setembro.

Em seguida, vem o candidato Guti da Pré-moldados (Avante), que tem o apoio do atual prefeito Nenen da Asa (PV), com 38% dos entrevistados. Alessandra do Brumado (Novo) obteve 5,83%; Dr. Tiago (PL) recebeu 4,18%; e Reinaldo Fernandes (PT), com 2,09%, completam a lista dos postulantes ao Executivo municipal.

A pesquisa reflete outro desejo da população. Os eleitores, ao serem perguntados se desejam que a atual gestão continue ou se preferem que haja mudança, responderam, em sua maioria, pela segunda opção, que representou 62,71%.

O estudo também apontou o candidato com mais rejeição. Entre os concorrentes, a liderança nesse critério ficou com o candidato do Avante, com 18,87%, seguido por Parreiras, com 13,24%. A maioria, 46,12%, não soube responder em quem não votaria para prefeito.

A pesquisa entrevistou 657 pessoas com 16 anos ou mais, com margem de erro de 3% para mais ou para menos, e possui confiabilidade de 95%. O estudo está registrado no site do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o número MG-04415/2024.