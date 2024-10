Na política, principalmente nas pequenas cidades, é comum disputar um cargo de menor expressão, como vereador, para depois concorrer a cadeiras mais altas, como a de prefeito. Mas em Capitão Enéas, com 14.108 habitantes, essa lógica foi invertida. Na eleição municipal deste domingo (6/10), dois ex-prefeitos da cidade estão brigando por votos para a Câmara Municipal.

Concorrem a vagas de vereador no município do Norte de Minas os ex-prefeitos César Emílio Lopes Oliveira (PT) e Petrônio Mineiro de Souza (MDB). Os dois já foram adversários na disputa pela prefeitura e agora estão no mesmo lado na corrida para o Legislativo Municipal. César Emílio também já foi secretário de Estado. No final do governo Fernando Pimentel (PT), em 2014, ele comandou a extinta Secretaria de Estado do Desenvolvimento do Norte de Minas e dos Vales do Jequitinhonha e do Mucuri.

Os dois ex-prefeitos e candidatos a vereador apoiam a candidata a prefeita Marilene Faustino (PSB). Diretora agrária licenciada da Federação dos Trabalhadores na Agricultura do Estado de Minas Gerais (Fetaemg), Marilene concorre contra o atual prefeito da cidade, Reinaldo Landulfo Teixeira (SD). A disputa da sucessão municipal tem ainda a presença do candidato Orlando Amaral Filho (PL).

César Emílio foi prefeito de Capitão Enéas entre 2013 e 2016. Na eleição de 2016, ele tentou a reeleição e foi derrotado por Petrônio Mineiro de Souza, que, antes, foi vereador no município. Em 2020, Petrônio não concorreu a novo mandato na chefia do Executivo.

“Eu sempre quis exercer o mandato de vereador. Por isso que sou candidato à Câmara Municipal”, afirma o ex-prefeito César Emílio. Atualmente, o PT não tem representação no Legislativo de Capitão Enéas, que conta com nove cadeiras. Na eleição deste domingo, elas serão disputadas por 107 candidatos.

A reportagem tentou, mas não conseguiu contato com o ex-prefeito Petrônio Mineiro. Ele é neto do fundador da cidade, Enéas Mineiro de Souza, o Capitão Enéas.