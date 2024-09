O coronel Anderson Passos, bombeiro militar reformado, é o convidado deste sábado (14/09) no "Em Minas", programa da TV Alterosa, em parceria com o Estado de Minas e o Portal Uai, que vai ao ar às 19h30. Na conversa com o jornalista Benny Cohen, Passos falou sobre o trabalho nos rompimentos das barragens de Mariana, em 2015, e de Brumadinho, em 2019, do livro que escreveu, Brumadinho 272, sobre a tragédia e do período de queimadas.







“Quando se tem contato com esse nível de histórias que a gente viu, as tragédias pessoais que muitas pessoas viveram, começamos a perceber que nossos problemas diários não são tão grandes. As pessoas lá tiveram as suas vidas viradas "de pernas pro ar", perderam parentes. Eu digo filhos, pais, mães. Todo mundo foi muito afetado”, afirmou.





EM Minas





O "EM Minas" vai ao ar todo sábado, às 19h30, apresentado pelo jornalista Benny Cohen. O programa é transmitido para todo o estado pela TV Alterosa. Cada episódio é dividido em três blocos, sendo dois transmitidos na televisão e um terceiro bloco exclusivo no YouTube do Portal Uai, onde todos os programas poderão ser vistos na íntegra.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba em primeira mão notícias relevantes para o seu dia





Aos domingos, a entrevista completa estará disponível no portal e no jornal impresso do Estado de Minas. O público também pode conferir matérias com os principais destaques nos portais do EM e do Uai.