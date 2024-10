O candidato do Republicanos à Prefeitura de Belo Horizonte, o apresentador e deputado estadual Mauro Tramonte, teve nesta sexta-feira (4/10) uma intensa agenda de campanha. Empatado tecnicamente com seus principais adversários na disputa pelo comando da capital, o prefeito Fuad Noman (PSD) e o deputado estadual Bruno Engler (PL), Tramonte, que até recentemente liderava as pesquisas de intenção de voto, realizou três caminhadas apenas hoje: duas na região do Barreiro e uma em Venda Nova.

Para a Região de Venda Nova, Tramonte prometeu melhorar a segurança, reforçando a presença da Guarda Municipal por meio de um grupamento especial para patrulhamento do comércio. “A gente não vê a Guarda Municipal aqui nesse local”, criticou. Ele afirmou ainda que pretende melhorar o atendimento à saúde e criar áreas de lazer para a população. “Aqui não tem lazer. Os jovens e as crianças não têm onde ir, não há nada de lazer. Vamos trazer lazer, porque o pessoal precisa de alegria também”, afirmou.

“Até o último minuto nós vamos andar. A campanha é difícil, é sacrificante, mas vale a pena”, disse o candidato, que afirmou estar confiante em ir para o segundo turno da disputa. Segundo ele, que nesta etapa explorou bastante o apoio do ex-prefeito Alexandre Kalil (sem partido) e não exibiu o governador Romeu Zema (Novo), também seu aliado, na propaganda eleitoral gratuita, nada mudará. O candidato disse que seguirá a mesma estratégia de “conversar com o povo”.

