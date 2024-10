A deputada federal e candidata à Prefeitura de Belo Horizonte Duda Salabert (PDT) percorreu a Avenida Mendes Sá, nesta quarta-feira (2/10), para denunciar as dificuldades do transporte público da capital. A parlamentar questionou, por exemplo, a linha 9204 que vai do Santa Efigênia, na Região Leste da cidade, até o Estoril, na Região Oeste.

A linha possui um índice alto de reclamações dos usuários no sistema da BHTrans que mede a qualidade do modal na cidade. Segundo Duda Salabert, uma das principais reclamações é a lotação. “Falta segurança e conforto. Não há nenhum planejamento da prefeitura para resolver esse problema”, disse a candidata do PDT.

Duda Salabert ainda esteve acompanhada do seu candidato a vice, Francisco Foureaux, especialista em mobilidade urbana e membro da Comissão Regional de Transporte e Trânsito (CRTT) da Região Centro-Sul. A deputada voltou a reforçar suas propostas como ampliar as faixas exclusivas para ônibus e criar o VLT (Veículo Leve sobre Trilhos).

A candidata também destacou a importância de construir o novo contrato de ônibus de “forma democrática”. “Vamos chamar a universidade, técnicos, movimentos sociais, empresários, para fazer um contrato que não replique problemas como 77% das viagens com ônibus lotado”, emendou.



Pauta ambiental

Na terça-feira (1º/10), a plataforma Farol Verde atestou que a candidatura de Duda Salabert (PDT) tem 100% de alinhamento com a causa ambiental. A ferramenta do Instituto Democracia e Sustentabilidade (IDS) identifica o grau dos parlamentares federais com as pautas ligadas ao meio ambiente.

O levantamento mostrou que Duda Salabert votou em 100% das 78 propostas consideradas benéficas à pauta ambiental. “Queremos trazer para a Prefeitura de BH o que já é nosso DNA legislativo: uma atuação política engajada pela causa ambiental. Não nos fantasiamos de progressistas hoje para carregar uma motosserra amanhã”, disse a candidata, fazendo uma referência ao atual prefeito Fuad Noman (PSD).

O senador Carlos Viana (Podemos) não pontuou no índice. Já o deputado federal Rogério Correia (PT) votou com a Frente Parlamentar Ambientalista em 69% das propostas.