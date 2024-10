O ex-deputado federal Ulisses Guimarães, candidato do MDB à Prefeitura de Poços de Caldas, no Sul de Minas, está empatado no limite da margem de erro com os candidatos Dr. Eloisio (PSB) e Paulo Ney (PSDB), segundo pesquisa Nexxus Mais divulgada nesta quarta-feira (2/10).

Guimarães recebeu 26% das intenções de voto na cidade, enquanto Dr. Eloisio tem 21% e Paulo Ney, 20%. A pesquisa ouviu 552 eleitores entre os dias 27 de setembro e 1° de outubro, recebendo nível de confiança de 93%, com 4,8 pontos percentuais de margem de erro para mais ou para menos.

Em quarto lugar numericamente está Marcelo Heitor, do PL, com 14%. O candidato é seguido por Breno Brum (UP) com 3%, Silvio Véio (PMB) com 2%, e Rovilson de Lima (PRTB) com 1%. Indecisos ou que não responderam correspondem a 10% dos eleitores, enquanto branco e nulo corresponde a 3%.

Resultado