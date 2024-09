Deputado estadual e candidato à PBH, Bruno Engler (PL), esteve presente em ato contra o ministro do STF, Alexandre de Moraes, e o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco

“Rodrigo Pacheco, não seja bundão, vote o impeachment do Xandão”. Assim finalizou o discurso em ato o deputado estadual e candidato à Prefeitura de Belo Horizonte (PBH), Bruno Engler (PL).





O postulante esteve presente, neste domingo (29/9), em manifestação a favor do impeachment do ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Alexandre de Moraes, na Praça da Liberdade, Região Centro-Sul da capital mineira. O local foi tomado por manifestantes, que apostaram em crítica contra Moraes, o presidente Lula (PT) e o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco.





Em seu discurso, Engler criticou a atuação do ministro no STF. “A gente vê um processo completamente iniciado no Supremo Tribunal Federal, em que o Alexandre é ao mesmo tempo a vítima, o juiz, o acusador, sem respeitar o devido processo legal”.





Ele ainda citou denúncia da "Folha de S.Paulo", em que foi reportada uma dinâmica extra-oficial em investigações do ministro no Tribunal Superior Eleitoral (TSE), do qual é presidente. “Nós vimos a denúncia da Folha, foi algo gravíssimo, encomendando a fabricação de provas. Sejam criativos”, afirmou.





O deputado ainda questionou: “Que democracia é essa? Nós, sim, estamos aqui em defesa da democracia, em defesa do Estado Democrático de Direito, em defesa da nossa liberdade”.



No ato, também estiveram presentes Nikolas Ferreira (PL-MG), Cleitinho Azevedo (Republicanos-MG), Eduardo Girão (Novo-CE), Bia Kicis (PL-DF), Bruno Engler (PL-MG), Marcel Van Hatten (Novo-RS), Eros Biondini (PL-MG), Magno Malta (PL-ES) e outros nomes.