O senador Magno Malta (PL-ES) esteve presente, neste domingo (29/9), na manifestação que ocupou a Praça da Liberdade, na Região Centro-Sul de Belo Horizonte, pedindo o impeachment de Alexandre de Moraes, ministro do Supremo Tribunal Federal (STF). Aliado político do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), o senador estava usando muletas e fez duras críticas ao presidente do Congresso Nacional, Rodrigo Pacheco (PSD).

“Quando você enjaula uma fera e não dá água nem comida, ela quer sair. O Brasil está sob a influência desse consórcio maligno, que envolve o Tribunal Superior Eleitoral, o Supremo, o presidente do Senado e figuras que representam ideais comunistas. Este consórcio também conecta grupos como o PCC, o Comando Vermelho e o MST, que pressionam o país. O povo está sufocado”, disse ao Estado de Minas e a jornalistas presentes no local.

Segundo Malta, “o povo quer liberdade, e ela só virá para aqueles que têm coragem. Em nome da grande maioria deste país, que não quer conviver com o comunismo ou a falta de liberdade, este evento é absolutamente importante. Sou senador, e não é por causa da imunidade parlamentar, mas pela busca de justiça. Queremos um Brasil que respeite a Constituição e seus valores. Exigimos que os princípios do ordenamento jurídico deste país estejam em vigor. Por isso estamos nas ruas. Alexandre de Moraes violou a Constituição.”





Parlamentares marcaram presença no ato realizado na Praça da Liberdade. Além de Magno Malta, participaram Cleitinho (Republicanos-MG), Eduardo Girão (Novo-CE), Bia Kicis (PL-DF), Bruno Engler (PL-MG), Marcel Van Hatten (Novo-RS), Eros Biondini (PL-MG), Nikolas Ferreira (PL-MG) e outros nomes.