O senador Rodrigo Pacheco (PSD), presidente do Congresso Nacional, foi chamado, neste domingo (29/9), de “covarde” e “omisso” durante a manifestação que pedia o impeachment de Alexandre de Moraes, ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), realizada na Praça da Liberdade, em Belo Horizonte.

Um boneco gigante de Pacheco segurando uma banana e com os dizeres “se não pautar, vamos cassar”, em referência ao processo de impeachment de Moraes que tramita no Congresso, foi inflado no local. Em meio ao público, a maioria dos cartazes era contra Pacheco, criticando-o diretamente.

Os discursos focaram principalmente em Pacheco. Parlamentares afirmaram que os eleitores do senador estavam insatisfeitos com sua omissão em relação ao impeachment de Moraes. Segundo organizadores do evento, Pacheco foi eleito principalmente pelos bolsonaristas, que buscavam evitar a eleição da ex-presidente Dilma Rousseff ao Senado.

O pedido de impeachment foi apresentado por deputados federais no dia 9 de setembro e aguarda, na mesa de Pacheco, por uma decisão. Alguns senadores já manifestaram publicamente apoio à saída de Alexandre de Moraes, mas optaram por não assinar o documento.

A decisão de prosseguir ou não com o impeachment cabe ao presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, que não demonstrou disposição para avançar com o processo.