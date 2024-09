Ricardo Senese, nascido em 21 de abril de 1987, é um candidato à Prefeitura de São Paulo nas eleições municipais de 2024. Com 37 anos, ele se destaca como um experiente metroviário, atuando há 13 anos nesse setor. Atualmente, é dirigente da Federação Nacional dos Metroviários (Fenametro) e membro da coordenação nacional do Movimento Luta de Classes (MLC). Nestas eleições, o metroviário terá o número 80.





Senese ganhou notoriedade ao ser preso durante um protesto contra a privatização da Sabesp na Assembleia Legislativa de São Paulo, em dezembro de 2023, um evento que destacou seu comprometimento com a luta pelos direitos dos trabalhadores e a defesa dos serviços públicos.





Filiado à Unidade Popular (UP) e representado pelo número 80, essa será a primeira eleição de Ricardo Senese, conforme registrado pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE). Seu patrimônio declarado é de R$ 444.087,00, distribuído entre aplicações financeiras e veículos.





Em sabatina do jornal Folha de S.Paulo, o candidato afirmou que quer institucionalizar a ocupação de prédios abandonados. Segundo ele, a ideia é "aumentar a função social" desses espaços, como método de diminuir a população em situação de rua na capital paulista.





Na sua chapa, a candidata a vice-prefeita é Júlia Soares dos Santos, uma cozinheira de 25 anos, também filiada à UP. Assim como Senese, esta é a primeira vez que Júlia se candidata a um cargo político.

Importante ressaltar que Ricardo Senese não faz parte de nenhuma coligação política, buscando construir sua campanha com a base sólida do Movimento Luta de Classes e o apoio da UP. Com um foco em direitos trabalhistas e a preservação dos serviços públicos, Senese promete trazer uma nova perspectiva à gestão da cidade, buscando atender às demandas da população paulistana.

Na última pesquisa de intenção de votos, realizada pela Quaest e divulgada em 18/9, o candidato apresenta 0% de aderência do eleitorado.