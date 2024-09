Marina Helena Cunha Pereira Santos, economista de 43 anos, é a candidata do partido Novo à Prefeitura de São Paulo nas eleições de 2024. Nascida em Brasília (DF) em 10 de setembro de 1980, Marina é graduada em Economia e possui mestrado pela Universidade de Brasília (UnB). Desde 2018, é filiada ao Novo e tem se destacado como uma voz ativa dentro da política. Nestas eleições, ela terá o número 30 nas urnas, com o candidato a vice Coronel Priell Neto (Novo).





Durante sua trajetória, Marina atuou como diretora da Secretaria Especial de Desestatizações, sob a liderança do ex-ministro da Economia Paulo Guedes, durante o governo de Jair Bolsonaro. Além disso, foi secretária-geral do Diretório Nacional do Novo e fundadora do movimento Brasil Sem Privilégios. Em 2022, ela se lançou como candidata a deputada federal por São Paulo, terminando a disputa como primeira suplente.





Marina Helena é uma crítica contundente da atual gestão da Prefeitura de São Paulo. Em sua candidatura, defende a necessidade de acabar com o “parasitismo” e os “cabides de emprego” que, segundo ela, afetam a administração pública. "Hoje, o morador de São Paulo paga imposto demais para ter serviços péssimos. Precisamos de uma prefeitura que faça mais custando menos", afirma. Ela também destaca a importância de devolver ao paulistano a sensação de segurança e a agilidade no acesso a serviços de saúde, como consultas médicas e exames.





Recentes polêmicas da candidata são referentes à “polarização” nas eleições e as queimadas na Amazônia. Marina Helena criticou que pessoas que defendem a preservação da Amazônia não estão no combate ativo às queimadas. Segundo ela, os defensores deveriam usar "extintores de incêndio".





Ela também acusou a candidata à Prefeitura de São Paulo, Tabata Amaral (PSB), de usar dinheiro público para visitar o namorado, o atual prefeito de Recife (PE) João Campos. Questionada sobre a acusação sem provas, Marina afirmou que “perguntar não ofende”.





O coronel da Polícia Militar Reynaldo Priell Neto será o vice na chapa de Marina Helena, reforçando seu compromisso com a segurança pública. Até o momento, sua candidatura conta apenas com o apoio do partido Novo.





Siga nosso canal no WhatsApp e receba em primeira mão notícias relevantes para o seu dia

Marina Helena foi oficialmente confirmada como candidata em março de 2024, e sua candidatura foi formalizada em convenção no dia 21 de julho. Com um histórico de atuação em áreas estratégicas e um foco em propostas inovadoras, Marina busca conquistar a confiança dos paulistanos e transformar a gestão municipal.