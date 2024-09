Candidata pelo PSTU participou de sabatina do Estado de Minas nesta segunda-feira (23/9)

Entrevistada desta segunda-feira (23/9) na série de sabatinas do Estado de Minas com candidatos à vice-prefeitura de Belo Horizonte, Andréa Carla Ferreira (PSTU) falou sobre a proposta do partido de tornar os hospitais filantrópicos integralmente públicos na capital mineira.





A campanha do PSTU não foge ao ideal de oferecer serviços gratuitos a partir da municipalização de estruturas privadas também no campo da saúde. O plano de governo prevê a incorporação de instituições filantrópicas que têm parte de seu orçamento vindo dos cofres públicos para que eles funcionem integralmente dentro do Sistema Único de Saúde (SUS).





“Pode parecer exagerado e radical demais, mas é o que a gente defende. Nossa ideia também é municipalizar os hospitais particulares com o financiamento total para o SUS e que não haja repasses mais para os hospitais privados. Vamos garantir que a população seja atendida 100% pelo SUS”, defende a candidata a vice-prefeita.







Para financiar a mudança, a candidata sugere aplicar 1% do Produto Interno Bruto (PIB) municipal na saúde e usar os recursos que hoje são destinados aos hospitais privados para fortalecer o sistema público. O PSTU ainda defende a criação de conselhos populares para garantir a participação da população nas decisões e ações do governo, inclusive na gestão das instituições de saúde.





Desde a última semana, o Estado de Minas já entrevistou cinco candidatos à vice-prefeitura de Belo Horizonte. A série começou com Álvaro Damião (União Brasil), vice de Fuad Noman (PSD), e seguiu com Coronel Cláudia (PL), companheira de chapa de Bruno Engler (PL); Francisco Foureaux (PDT), que disputa ao lado de Duda Salabert (PDT); Paulo Brant (PSB), parceiro de Gabriel Azevedo (MDB); e Renata Rosa (Podemos), que disputa o pleito com Carlos Viana (Podemos).

