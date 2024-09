Os candidatos à Prefeitura de Belo Horizonte (PBH) gravam programas eleitorais, visitam instituições e se reúnem com lideranças. Também participam de entrevistas à imprensa e encontros com representantes de diversas áreas. Confira a agenda desta segunda-feira (23/9).





7h - Gravação programa eleitoral

15h - Visita à Casa Mãe no Barreiro

18h30 - Reunião com lideranças judaicas

Manhã - Reuniões internas

14h - Reunião com diretoria do Sicepot e do Sinduscon

15h - Gravações externas

10h30 - Roda de escuta com especialistas em transtorno do espectro autista

14h - Visita ao Parque Ecológico do Brejinho

19h - Papo de Carnaval com Duda

11h45 - Entrevista à imprensa

15h45 - Fuad participa, como Prefeito, de cerimônia para regulamentação da Política Municipal Cultura Viva e da Política Nacional Aldir Blanc e anúncio de novos investimentos para o fomento cultural

11h - Reunião com representantes da causa animal

17h - Reunião com representantes da Cultura

19h - Aula de Política, Estado e Direito

10h - Conversa com catadores de recicláveis

14h - Entrevista

19h30 - Plenária com famílias e lideranças do Vale das Ocupações no Barreiro

16h - Panfletagem na Praça Duque de Caxias no Santa Tereza

9h - Visita ao Hospital Sofia Feldman

9h - Reunião na Fecomércio

15h - Visita ao Hospital Maternidade Sofia Feldman

17h - Missa de 7º dia Benjamim Andrade Baraviera

10h - Acompanha a candidata a vice Andrea Carla em sabatina.

13h - Reunião com coordenação política da campanha

17h - Grava vídeos para as redes sociais