Uma festa para comemoração dos 100 anos de emancipação político-administrativa de Malacacheta, no Vale do Mucuri, virou motivo de polêmica eleitoral. O prefeito Lei de Francino (Cidadania) (foto), que é candidato à reeleição, teria promovido a festança, em praça da cidade, no dia 14 de setembro, para turbinar a sua campanha. A oposição denuncia que durante a festa houve distribuição gratuita de churrasco para a população. “Nunca vi tanta fartura”, afirma um integrante da oposiçao no município. A exploração eleitoral da festa teria sido denunciada ao Ministério Público pelo candidato a prefeito de Malacacheta, Valquimar Contador (PT). “Não estou sabendo de nada disso. Só sei que teve a comemoração dos 100 anos da cidade”, alega um integrante do grupo do prefeito. Lei de Francino teria criado ainda uma gratificação para os funcionários da prefeitura que estão do seu lado. O valor seria de até R$ 20 mil.

Quanto ganha um vereador?



No Triângulo

As duas últimas pesquisas sobre a disputa eleitoral para a prefeitura em Uberlândia, ambas divulgadas nesta semana, chamaram a atenção para cenários diferentes em um eventual segundo turno. O único ponto em comum é que Paulo Sérgio (PP) estaria em ambos os casos. No levantamento Ipec, contratado pela TV Integração, o atual vice-prefeito do município lidera com 46% dos votos no cenário estimulado. Ele estaria no segundo turno disputando a cadeira de prefeito com a deputada federal Dandara (PT), que apareceu em segundo lugar com 29% das intenções de voto. O deputado estadual Leonídio Bouças (PSDB) ficou com 17%. Mas, de acordo com a Veritá Pesquisas, Bouças é quem disputaria o segundo turno com Paulo Sérgio. Enquanto o candidato do PSDB tem 26,7% das intenções de voto, no segundo lugar, Dandara teria 23,4% das intenções, na terceira posição. Nesse levantamento, o vice-prefeito segue na liderança, mas com 40,3% dos votos.

Renúncia de candidatura

Alegando “foro íntimo”, o candidato a prefeito de Cláudio, no Centro-Oeste de Minas, Elzino Batista (Podemos) renunciou. A renúncia foi confirmada no final da tarde de quarta-feira pelo Tribunal Regional Eleitoral (TRE). Junto com o candidato a prefeito, também renunciou a candidata a vice-prefeita, Tharcila da Silva (Podemos). O TRE informou que ambos os pedidos de renúncia já foram homologados pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE) e que os nomes dos dois ex-candidatos não constarão na urna de votação. A disputa ficará polarizada entre dois nomes: Reginaldo Freitas (PSB), que busca a reeleição, e José Rodrigues, o Zezinho (MDB), que busca o terceiro mandato de prefeito. Conhecido como Zezinho do Juquinha, o candidato concorreu em 2012, quando venceu sua primeira eleição para a prefeitura, sendo reeleito em 2016.

Boulos ganha terreno contra Marçal em 2º turno; entenda

Batalha judicial

O PRD de Divinópolis, no Centro-Oeste

de Minas, garantiu o deferimento do registro de 17 candidatos a vereador. O diretório estadual destituiu, sem comunicado prévio, a Comissão Provisória Municipal em julho, pegando de surpresa aqueles que registraram candidatura para as eleições 2024. Contudo, a decisão tomada em nível estadual foi derrubada em sessão realizada ontem pelo Tribunal Regional Eleitoral de Minas Gerais (foto). Com a confirmação da liminar no julgamento do mérito, por unanimidade, o TRE manteve a Comissão Provisória, e os candidatos do partido poderão disputar a eleição sem risco de impedimentos, caso sejam eleitos. Entre os candidatos do PRD estão o atual vereador Flávio Marra e o ex-prefeito Galileu Machado.

Nunes faz Marçal aparecer mais do que Tabata, Datena e até Boulos na TV

Prefeito enfrenta a vice

O prefeito de Pirapora (Norte de Minas), Alex Cesar (União), disputa a reeleição e enfrenta como candidata a atual vice-prefeita do município, Ana Maria Burle (Novo). Os dois romperam em maio passado, pelo fato de a atual vice não concordar com a aliança feita em torno da candidatura a novo mandato por Alex Cesar (foto). Na busca de um segundo mandato, ele tem como companheiro de chapa o vereador João Maurício da Silva (Republicanos), o Maurisim, atual presidente da Câmara Municipal de Pirapora.

Complicações para Zema

Em Pirapora, o governador Romeu Zema foi a cidade neste mês para manifestar apoio a candidata a prefeita Ana Maria Burle, do Novo, o partido do governador, contra o atual prefeito da cidade. Mas, o exercício da fidelidade partidária de Zema agora pode trazer dificuldades no município ribeirinho para o candidato que o governador deve apoiar para sua sucessão em 2026, que tende a ser o atual vice-governador Mateus Simões (Novo). Isto porque pesquisas indicam alto índice do prefeito Alex Cesar e que ele deverá ser reeleito. Ele tem como grande apoiador o deputado Arlen Santiago (Avante), fiel integrante da base do Governo na Assembleia Legislativa.