A candidata a vice-prefeita de Belo Horizonte pela chapa de Carlos Viana (Podemos), Renata Rosa (Podemos), é a entrevistada desta sexta-feira (20/9) na sabatina do Estado de Minas e Portal Uai. Esta é a quinta entrevista da série de sabatinas com os candidatos a vice-prefeito de BH, que é transmitida, ao vivo, a partir das 10h, no Youtube do Portal Uai.







Os 10 candidatos foram convidados a participar das entrevistas, conduzidas pela equipe de política do jornal. A sabatina é uma oportunidade para que o eleitor conheça quem pode administrar a cidade pelos próximos quatro anos ao lado do prefeito que será eleito em outubro.





Renata Rosa é contadora por formação, mas desde 2002, quando sofreu um acidente que a deixou paraplégica, se dedica a atuar na proteção dos direitos das pessoas com deficiência. Em 2015 participou ativamente, em Brasília, da Comissão que elaborou o Estatuto da Pessoa com Deficiência. Rosa disputou as eleições, em 2022, como candidata a deputada estadual pelo Podemos e em 2020 tentou se eleger vereadora de Belo Horizonte pelo mesmo partido, mas ficou como suplente nos dois pleitos.

