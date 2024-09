Os candidatos à Prefeitura de Belo Horizonte (PBH) têm compromissos variados, incluindo reuniões, visitas a instituições, encontros com lideranças, entrevistas, painéis em eventos e encontros com a população. Confira a agenda desta terça-feira (10/9):



11h - Reunião com corretores de imóveis

14h - Entrevista para imprensa

18h - Apresentação de propostas no CasaCor



10h30 - Visita Emei Paulo VI

17h - Reunião com a Associação Comercial e Empresarial de Minas Gerais (ACMinas)

10h30 - Visita à Coopertáxi

14h - Encontro com a diretoria do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais (Crea-MG)

16h - Participa do painel de Candidatos à Prefeitura de Belo Horizonte no CasaCor

17h30 - Encontro com a cultura na Casa Duda

9h15 - Café da manhã com Sindicatos Empresariais de Belo Horizonte

12h15 - Encontro com lideranças na Vila Nova Cachoeirinha

19h25 - Participação no evento do Codese-BH e Minas Tênis Clube: “Construindo Horizontes: uma Visão de Futuro para Belo Horizonte”





7h - Acompanha pessoas com deficiência utilizando o transporte público

11h - Gravações

15h - Atividade parlamentar no plenário da Câmara Municipal de Belo Horizonte

19h - Painel “Conselho de Arquitetura e Urbanismo” no CasaCor

Em viagem a trabalho

18h - Faz panfletagem e conversa com a população na Estação Eldorado



9h - Reunião com representantes do Movimento de Luta Pró-Creches

11h - Caminhada na Praça Sete de Setembro no Centro



10h30 - Visita ao Hospital Risoleta Tolentino Neves

14h30 - Painel “Construindo a Cidade de Amanhã” no CasaCor

18h - Reunião com Diretoria da Abrasel



6h30 - Participa de ato na porta do Hospital Life Center

15h - Sabatina na Assembleia Legislativa de Minas Gerais (ALMG)