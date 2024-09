Durante participação em ato de campanha do candidato à Prefeitura de Contagem, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, nesta quinta-feira (5/9), o ex-presidente Jair Bolsonaro disse, sem citar nomes, que o bloqueio ao X, antigo Twitter, determinado pelo ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Alexandre de Moraes, é um ato de censura.

"Querem calar a nossa voz. (...) A censura escancarada está aí e, se você duvida, tente mandar uma mensagem no X", afirmou Bolsonaro.

O senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) também fez críticas à decisão da Suprema Corte, antes da chegada do ex-presidente ao local. "Quem estiver aí com com VPN, liga no Twitter, no X", convocou o senador. Ele também falou em perseguição política, enquanto pedia aos apoiadores que fizessem postagens nas redes sociais. Por fim, clamou que Alexandre de Moraes passe por um processo de impeachment.

A agenda de Bolsonaro em Contagem também contou com a presença do deputado estadual Cristiano Caporezzo e do candidato da legenda a prefeitura local, o Cabo Júnio Amaral (PL).