O deputado federal Nikolas Ferreira (PL-MG) rebateu às declarações de Pedro Rousseff (PT), sobrinho da ex-presidente Dilma Rousseff, que acusou o parlamentar mineiro de ostentar um relógio Cartier avaliado em R$ 40 mil. Em um vídeo publicado nas suas redes sociais, nessa terça-feira (3/9), Nikolas disse que o verdadeiro valor do relógio é de R$ 200. Além disso, o deputado disse que irá processar Pedro Rousseff pela declaração.





Siga nosso canal no WhatsApp e receba em primeira mão notícias relevantes para o seu dia

No vídeo, Nikolas exibe um print do comprovante de compra, que mostra um valor de R$ 632,67 para três modelos. Segundo o deputado mineiro, ele adquiriu três unidades para garantir frete grátis. Nikolas ainda disparou ofensas ao sobrinho de Dilma, o chamando de "Jacu".



"E mesmo se fosse R$ 40 mil eu iria comprar com o meu dinheiro, não seria com o dinheiro da Petrobras. Eu comprei os três, o marrom, o prateado e o preto. Então aqui ó, tá os três no meu bolso, porque se comprasse menos eu não iria ter frete grátis", disse Nikolas. "E o Jacu ainda quis induzir como se eu tivesse ido para Dubai para poder ter o benefício de ter comprado esse relógio e atrelou isso as joias do Bolsonaro (...)", completou.



Nikolas ainda aproveitou a situação para criticar a postura do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). "E o presidente (Lula) que ele (Pedro Rousseff) apoia usa reloginho de R$ 79 mil. E ele (Lula) se diz o 'pai dos pobres', eu nunca me coloquei como 'pai dos pobres', pelo contrário, eu quero que as pessoas prosperem Então obrigado, Jacu, você ter mentido, agora eu vou te processar e quem sabe com o dinheiro do processo eu não compro um Cartier de verdade", disparou.