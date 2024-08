O deputado estadual Mauro Tramonte, candidato à Prefeitura de Belo Horizonte pelo Republicanos, é o entrevistado desta quarta-feira (28/8) na série de sabatinas realizadas pelo Estado de Minas para as eleições de 2024. A conversa está marcada para às 10h e será transmitida ao vivo pelo YouTube do Portal Uai.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba em primeira mão notícias relevantes para o seu dia

Natural de Poços de Caldas, no Sul de Minas, Mauro Tramonte, de 63 anos é jornalista e apresenta o programa "Balanço Geral" Minas Gerais, da Record TV. Ele iniciou sua carreira jornalística em sua cidade natal, aos 18 anos. Embora tenha se dedicado brevemente ao funcionalismo público, voltou à televisão. Em 2004, tentou se eleger vereador em Poços de Caldas pelo PMDB, mas sem sucesso.

Quatro anos depois, em 2008, assumiu o comando do programa "Balanço Geral" no estado. Em 2018, Tramonte ingressou na política como deputado estadual pelo PRB e foi eleito com mais de meio milhão de votos, tornando-se o candidato mais votado do estado. Reeleito em 2022, ele lançou sua pré-candidatura à Prefeitura de BH em abril deste ano.

As sabatinas do Estado de Minas começaram na última segunda-feira (19/8), quando foi entrevistada Lourdes Francisco (PCO). Nos dias seguintes foi a vez de Indira Xavier (UP), Wanderson Rocha (PSTU), Bruno Engler (PL), Carlos Viana (Podemos), Duda Salabert (PDT) e Rogério Correia (PT). O próximo candidato a ser sabatinado é o presidente da Câmara, Gabriel (MDB), nesta quinta (28/8).

Veja as próximas sabatinas



Quinta-feira (29/8) - Gabriel Azevedo (MDB)

Segunda-feira (2/9) - Fuad Noman (PSD)