Postulantes ao cargo de vereador começam a serem registrados no TSE

As eleições municipais de 2024 estão cada vez mais próximas, e o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) registrou os primeiros postulantes aos cargos de vereadores em Belo Horizonte. Dentre os nomes do Partido Renovação Democrática (PRD), chama atenção o "Samurai de BH".

O fisioterapeuta e terapeuta ocupacional Alisson D'jean ficou famoso ao espantar três homens que tentavam furtar bicicletas em seu prédio no Bairro Santo Antônio, na Região Centro-Sul da capital mineira. O agora candidato a um cargo no Legislativo saiu correndo, com uma katana - espécie de espada japonesa - nas mãos, em agosto de 2023.

Os ladrões se assustaram com a abordagem e fugiram sem seus veículos.

O PRD foi o primeiro a ter seus candidatos registrados. Ao todo, 40 pessoas que uma vaga na Câmara de Belo Horizonte (CMBH) foram registradas.

No pleito deste ano, cada partido ou federação poderá lançar um candidato a mais do que o número de parlamentares já eleitos nas câmaras municipais, o que, em Belo Horizonte, corresponde a 41 possíveis cadeiras.

O partido conta com apenas um candidato à reeleição, o vereador Wanderley Porto, que já foi vice-líder da bancada do governo na CMBH.