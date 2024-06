Junho é o mês do Orgulho LGBTQIA+

No Dia Internacional do Orgulho LGBTQIA+, o vereador Pedro Patrus (PT) convoca uma reunião especial na Câmara Municipal de Belo Horizonte (CMBH). A solenidade, que está marcada para a noite desta sexta-feira (28/6), será uma homenagem a lideranças do movimento LGBTQIA+.

A reunião será parte da concretização de um requerimento que Patrus apresentou à Câmara, que tem como objetivo abrir as portas da CMBH ao grupo e prestar homenagens aos líderes dos movimentos sociais.

O vereador lembra que o Brasil é o país que mais mata pessoas trans e travestis no mundo, e entende que a reunião especial é de denúncia e também celebração: ""Eu sempre tive um compromisso inegociável com a pauta LGBTQIA+. O movimento social provocou e nós atendemos. Esta reunião especial é para dar voz e oportunidade à população, não só para denunciar e reagir, mas também para celebrar".

Patrus ainda completa: "Alguns direitos já foram conquistados, mas ainda precisamos avançar. [...] Combater o preconceito e a violência é uma tarefa coletiva".

Para o Presidente do Centro de Luta pela Livre Orientação Sexual e Identidade de Gênero de Minas Gerais (Cellos-MG), Maicon Chaves, essa homenagem irá permitir que o movimento social possa sinalizar mudanças em um ambiente conservador: "É um momento importante para ocuparmos este espaço que hoje ainda é bastante conservador e poder dizer que estamos atentos e não abriremos mão de nenhum direito".

A data de 28 de junho é celebrada internacionalmente como o Dia Internacional do Orgulho LGBTQIA+, como um dia de resistência. Foi nesta data em 1969 que ocorreu a Revolta de Stonewall. O fato marcou o início da luta pelos direitos da população LGBTQIA+.

A reunião especial está marcada para as 18h30 de sexta-feira(28/06), na Câmara Municipal de Belo Horizonte (Avenida dos Andradas, 3.100 - Santa Efigênia, BH).