O Centro de Luta Pela Livre Orientação Sexual de Minas Gerais (Cellos MG) anunciou na última sexta-feira (15/12) a abertura das inscrições para a iniciativa ‘Cellos Sem Contorno’, que selecionará moradores periféricos LGBTQIAPN+ profissionais para os cargos de técnico administrativo e mobilizadores sociais.

O presidente do Centro e coordenador do projeto, Maicon Chaves, conta que o projeto surgiu como resposta a uma ‘demanda urgente’ de mobilizarem os territórios periféricos de Belo Horizonte para a promoção do controle das políticas públicas e compreenderem como a população LGBTQIAPN+ acessa essas políticas em seu território.

“BH não tem uma política específica e consolidada para a população LGBTQIA+ e entendemos isto como uma anulação histórica que é parte de um projeto de apagamento por um lado e manutenção do tradicionalismo de outro. As pessoas das periferias sofrem duplamente com esse descaso porque há uma fragilidade de chegada das políticas às pessoas em seus territórios e uma fragilidade no atendimento das que existem”, explica.

Além disso, Chaves que o projeto também tem em vista potencializar a criatividade das periferias, conhecendo, apoiando e ajudando a dar visibilidade a iniciativas da comunidade LGBTQIAPN+.

Com nome que referencia a Avenida do Contorno, a iniciativa é caracterizada por Maicon como essencial, por ‘dar voz’ e ‘mobilizar a periferia e a população LGBTQIA+’. “Vamos saber dos problemas do território. Iremos produzir dados para exigir mais e melhores políticas públicas. Vamos visibilizar iniciativas. Em suma, entraremos em uma dinâmica de troca de saberes que irá questionar o lugar da nossa população periférica na vida da cidade. Sabemos quem é essa população, sobretudo as pessoas trans e travestis, mulheres e pessoas pretas as que tem o maior índice de vulnerabilidade social em todos os aspectos. Isso é estrutural”.

Ainda segundo Maicon Chaves, o projeto só foi possível graças a um recurso destinado à instituição pelo ex-prefeito e atual deputado federal Patrus Ananias (PT) após articulação com o vereador Pedro Patrus (PT). "Isso significa que outra vez vamos buscar recursos fora, porque a população LGBT não consta nos orçamentos públicos".

Em relação às vagas, serão 9 para mobilizadores sociais, e uma para técnico administrativo. As vagas serão distribuídas de acordo com as nove regionais da cidade de Belo Horizonte, sendo uma vaga por regional e havendo necessidade que a pessoa resida na regional para a qual se candidatará. As inscrições poderão ser feitas até o dia 30 de dezembro, por meio deste link.

Para ler o edital completo, clique aqui.