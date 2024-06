Prefeito de Belo Horizonte, Fuad Noman (PSD) se encontrou com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva em evento que garantiu recursos para obras de encostas

O prefeito de Belo Horizonte, Fuad Noman (PSD), se encontrou com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e o ministro das Cidades, Jader Filho (MDB-PA), nesta quarta-feira (5/6), para assinar contratos para realização de obras de contenção de encostas na capital mineira.

Belo Horizonte vai receber mais de R$ 11 milhões, a serem destinados para a execução de cinco obras a fim de estabilizar e tratar encostas. Entre os locais que serão agraciados estão os bairros Jardim Lorena, Jardim Alvorada, Vila Beira Linha e Mariano de Abreu.

Os projetos foram apresentados pela prefeitura dentro do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC) Seleções.

Fuad Noman agradeceu a medida do governo federal. “Belo Horizonte precisa agradecer muito ao presidente Lula pela parceria com a cidade. Esses recursos são de grande importância, porque vão beneficiar diretamente quem mais precisa.”

Acompanharam o evento os deputados federais Odair Cunha (PT-MG), Dandara (PT-MG), Ana Pimentel (PT-MG), Luiz Fernando Faria (PSD-MG) e Rogério Correia (PT-MG).

O presidente também anunciou obras para contenção de encostas em Recife e Cabo de Santo Agostinho, em Pernambuco. Os respectivos prefeitos, João Campos (PSB) e Keko do Armazém (PP), estiveram presentes, além do ministro das Relações Institucionais, Alexandre Padilha, e do senador Humberto Costa (PT-PE).