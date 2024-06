O vereador e ex-prefeito do Rio de Janeiro, César Maia (PSD), de 77 anos, apareceu nesta quarta-feira (5/6), durante uma sessão extraordinária da Câmara Municipal fluminense sentado no vaso sanitário, com as calças arriadas. A sessão ocorria em videoconferência.

No momento em que os parlamentares debatiam um projeto de lei que torna o Mirante da Rocinha patrimônio cultural, Maia apareceu fazendo suas necessidades básicas. Ao perceber a situação, ele levantou a câmera para enquadrar apenas a parte superior do corpo.

O presidente da sessão, o vereador Pablo Mello (Republicanos), pediu, em uma tentativa de segurar o riso pela situação, que a câmera fosse desligada.

O César Maia, que já esteve à frente da Prefeitura do Rio em três oportunidades, acatou a sugestão do colega.

César Maia também já foi deputado federal de 1987 a 1991, quando renunciou para assumir a prefeitura. Ele também é pai do ex-presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia (PSDB).