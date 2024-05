O presidente do Congresso Nacional, Rodrigo Pacheco (PSD), encontrou, nesta quinta-feira (23/5), com a deputada estadual Duda Salabert (PDT). A parlamentar é pré-candidata à Prefeitura de Belo Horizonte e disputará o pleito contra Fuad Noman (PSD), do mesmo partido que o senador.

Segundo Pacheco, o encontro aconteceu para discussão sobre o projeto de lei da deputada que altera a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional para garantir a estudantes acesso à água potável nas instituições de ensino. O texto foi aprovado na Câmara e agora, tramita no Senado.

Apesar da declaração do senador, a reunião entre ele e a deputada aconteceu logo após Duda se reunir com outro pré-candidato à PBH, o deputado federal Rogério Correia (PT). Além do petista, estavam presentes a presidente do Partido dos Trabalhadores (PT), Gleisi Hoffman, e o presidente do PDT, Carlos Lupi.





O encontro marca uma tentativa para que o campo de esquerda esteja unido na disputa às eleições em Belo Horizonte, pondo em vista que o bolsonarismo tem um único candidato: o deputado estadual Bruno Engler. Pesquisas internas podem mostrar quem será o cabeça de chapa da esquerda. Até o momento, este nome seria de Rogério Correia.

Existe também a discussão sobre o apoio do presidente Lula (PT). O chefe federal teria sinalizado que deve escolher Correia. Porém na última vez que esteve em BH, fez a mesma promessa para Fuad Noman (PSD), candidato à reeleição.

Também na tarde de hoje, a Federação PSOL/Rede anunciou que a deputada estadual Bella Gonçalves (PSOL) será sua pré-candidata à Prefeitura de Belo Horizonte. A decisão foi tomada pelos membros do diretório municipal e excluiu a também deputada estadual Ana Paula Siqueira (Rede) da disputa. Agora, o campo da esquerda conta com três pré-candidaturas. Duda, Rogério e Bella.

Vale relembrar, que Pacheco é um dos caciques do PSD. Inclusive, ele vem tomando decisões internas dentro da Prefeitura de Belo Horizonte. Foi ele que bateu o martelo sobre a retirada de membros da Família Aro, ligados ao secretário Marcelo Aro, da PBH.