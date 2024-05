No meio da Guerra Fria entre o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e o presidente do Congresso Nacional, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), o chefe do Executivo brasileiro convidou o senador para uma conversa. O encontro está previsto para ocorrer na noite desta quinta-feira (2), no Palácio da Alvorada.

Pacheco vinha demonstrando insatisfação com o tratamento recebido por ele pelo governo. Inclusive, deixou de participar da agenda do presidente em Minas Gerais na semana passada, exatamente por discordâncias com a forma que o governo entrou com a ação para barrar a PEC da Desoneração - o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Cristiano Zanin, suspendeu a proposta no último dia 25. O Senado já recorreu da decisão.





Além disso, Pacheco vem reclamando do ministro da Fazenda, Fernando Haddad.





Vale relembrar que Pacheco vem trabalhando com o chefe da Fazenda para a solução da dívida mineira - avaliada em R$160 bilhões. Haddad prometeu entregar uma proposta para a repactuação da dívida dos Estados até a semana passada, o que não ocorreu.

O ministro e Pacheco divergem sobre os termos do texto que será encaminhado ao Congresso. A matéria é considerada prioritária pelo presidente do Senado por beneficiar seu Estado, Minas Gerais.

O fato é que, quando o assunto é governo federal, Pacheco vem sendo flexível. Inclusive, adiou a votação dos vetos presidenciais, dentre eles o da Lei das Saidinhas. A falta de reciprocidade do governo, vem irritando o senador.

A reunião entre Lula e Pacheco deve ocorrer sem a presença do ministro das Relações Institucionais, Alexandre Padilha, que cumpre agenda no Norte do país. Na terça-feira, no entanto, Padilha convocou lideranças da base governista no Senado para tentar buscar uma saída para desfazer o mal-estar e destravar a pauta.

Lula está no Rio Grande do Sul para acompanhar os impactos das fortes chuvas que atingem o Estado, mas deve voltar a tempo para o encontro.