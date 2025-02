Para Gostar de Ler desta semana (18/2): 'A saideira'

Interessada por alimentação, comportamento e ciência, iniciou sua carreira no Estado de Minas como estagiária de Saúde e hoje é repórter da área. Vencedora do Prêmio de Jornalismo CDL/BH, também já cobriu política, cultura, esportes e temas gerais.

Conhecida por suas passagens em veículos de imprensa, a jornalista Barbara Gancia relança o livro “A saideira”, onde compartilha relatos íntimos e, muitas vezes, desconfortáveis de suas experiências como dependente alcoólica. Desde o lançamento da primeira edição, em 2018, Barbara se tornou símbolo da luta contra o alcoolismo. A doença mata 12 pessoas por hora no Brasil.

“Pouco mudou desde a primeira edição deste livro”, lamenta a autora na introdução da nova edição. “Somos recordistas mundiais, ou assustadoramente perto disso, em acidentes de trabalho, acidentes de trânsito, DSTs, gravidez indesejada, mortes por motivo fútil e violência doméstica. Tudo isso está intimamente relacionado ao álcool”, enfatiza.



Nas páginas, a jornalista compartilha como foi ter provado bebida alcoólica pela primeira vez, aos três anos, os apagões de memória após as rezas, as escapadas durante o expediente para encher o copo, o consumo de drogas e os flertes com a morte ao dirigir embriagada. Em depoimentos distantes do romantismo, ela escancara o próprio dilema de quem, por muito tempo, não se deu conta do problema e não se enxergava no estereótipo de alcoólatra.



O leitor pode acompanhar a narrativa com uma playlist com mais de 20 músicas que complementam as memórias. Barbara não se limitou aos gêneros musicais recomendados, que começam com David Bowie, passam por Rita Lee, Mano Brown, Kanye West e, por fim, Legião Urbana com a faixa “Só por Hoje”. Além disso, fotos no final do livro também ilustram os altos e baixos da autora.



Ao narrar as passagens por clínicas de reabilitação, os encontros de Alcoólicos Anônimos e os esforços para seguir o programa de 12 passos, a jornalista ilustra a intensa batalha enfrentada por adictos em recuperação e os efeitos desse processo sobre todos ao seu redor.



O relançamento de “A saideira” é pertinente em uma realidade em que os números relacionados ao consumo abusivo de álcool permanecem alarmantes e comprovam que essa problemática está longe de ser superada. Com seu relato honesto sobre os desafios da recuperação, Barbara incentiva o suporte coletivo a quem busca um novo começo.

A saideira - uma dose de esperança depois de anos lutando contra a dependência Editora Matrix/Divulgação



Serviço

• Livro: A saideira - uma dose de esperança depois de anos lutando contra a dependência

• Autora: Barbara Garcia

• Editora: Matrix

• Número de páginas: 318

• Preço: 76 (físico)

• Onde encontrar: https://matrixeditora.com.br/; Amazon