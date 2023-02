Alcoolismo: como abordar quem tem dependência

Grupos de apoio, atividade física e tratamento medicamentoso são importantes aliados na recuperação de uma pessoa com dependência de álcool (foto: Marcos Santos/USP)

A abstenção da bebida alcoólica é a única forma de se livrar do alcoolismo. O alerta é da endocrinologista Claudia Chang, membro da Sociedade Brasileira de Endocrinologia e Metabologia (SBEM). A medida não é fácil e pode até exigir internação, afirma a especialista. O sábado 18/2 foi marcado pelo Dia Nacional de Combate ao Alcoolismo.



"A falta de bebida alcoólica pode causar a síndrome de abstinência, quando a concentração de álcool no sangue diminui e costuma gerar irritabilidade, ansiedade, taquicardia e suor em excesso. Em casos extremos, pode provocar convulsões e até levar a óbito", afirma Claudia.

Claudia Chang, endocrinologista (foto: Arquivo pessoal)

Segundo a especialista, é fundamental buscar ajuda especializada. "O apoio de amigos e familiares é fundamental para a recuperação do alcoolismo, mas não é todo mundo que consegue ter estrutura emocional para lidar com a situação. Alguns vínculos afetivos, inclusive, podem se romper ou ficar abalados em face desse problema", disse a médica.O psiquiatra Jorge Jaber, professor da Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro (PUC-RJ), disse que para a maioria da população no mundo o álcool representa prazer e manifestação de alegria. No entanto, para uma parcela cada vez maior, o consumo dessa substância pode significar um sério abalo à saúde. Em especial, para as mulheres.

O psiquiatra e presidente do Centro de Informações sobre Saúde e Álcool (Cisa), Arthur Guerra, afirma que "falta prazer" quando o dependente fica sem consumir a bebida alcoólica.



"A primeira consequência [do alcoolismo], mais comum e até mais grave, é que a pessoa não consegue ficar sem [a bebida alcoólica], porque não se sente à vontade. Não é que ela bebe para ter prazer, ela bebe porque na falta do álcool tem uma sensação de desprazer, falta prazer quando não tem o álcool. Ela bebe para aliviar essa sensação e então fica com a vida fechada, dependente do álcool", explicou.



ABORDAGEM



Segundo Arthur Guerra, negar a condição faz parte do quadro clínico de uma pessoa dependente do álcool. "É uma abordagem muito difícil, em primeiro lugar, porque existe um estigma grande. Pessoas que têm dependência de álcool, muitas vezes não se consideram dependentes. Em geral, acreditam que são bebedores moderados e que param de beber quando querem. Essa certa onipotência associada com a negação de que a pessoa não tem o problema é comum, faz parte do quadro clínico", explica.





Segundo o médico, grupos de apoio, atividade física e tratamento medicamentoso são importantes aliados na recuperação de uma pessoa com dependência de álcool. "Parar de beber, o que ajuda: grupos de mútua ajuda, como Alcoólicos Anônimos (AA); medicamentos que diminuem a vontade de beber ou que fazem com que a pessoa passe mal caso consuma bebida alcoólica – e ela tem que estar consciente disso. Terapia e o esporte, que ajudam muito. A espiritualidade, seja a religião que for, também é importante, pois quando se acredita em alguma coisa maior, acaba dando bons resultados", pontua.



O administrador Fábio Quintas, colaborador do Alcoólicos Anônimos, afirma que a participação de familiares e pessoas próximas é essencial no tratamento de dependentes químicos.



"Quase nenhum membro dos Alcoólicos Anônimos veio por vontade própria para buscar tratamento. A gente fala que foi por 'livre e espontânea pressão'. Pressão da família, dos empregadores, dos amigos. Então, precisa existir algum tipo de limite e consentimento das pessoas à volta, porque a principal característica dessas pessoas que têm problemas de alcoolismo é esse distanciamento da realidade. Ele não consegue ver, pois passou tanto tempo negando, minimizando, se autojustificando e racionalizando que não consegue enxergar o tamanho do problema que ele tem e como aquilo já corroeu as relações e a vida dele", ressalta.



De acordo com Quintas, o momento adequado para abordar o assunto sobre tratamento é quando a pessoa estiver sóbria.



"Não adianta brigar, questionar ou tentar falar que a pessoa tem um problema quando ela estiver bêbada. A emoção está muito à flor da pele, a pessoa não está consciente e isso gera uma discussão, uma briga. O ideal é que a pessoa tenha a consciência de esperar o momento de sobriedade, geralmente naquele 'pós-bebedeira', ressaca. E, normalmente, em uma primeira abordagem, não vai funcionar. A família tem que saber que deve tentar de novo quando o problema se repetir", explica. (Agência Brasil)