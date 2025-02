Testes genéticos auxiliam no diagnóstico de leucemia em crianças

07/02/2025 - 09:00 Brasil avança na cobertura vacinal infantil, mas desafios continuam

Aprender um 2º idioma favorece o cérebro infantil



A análise genética, por meio de um exame de sangue, pode indicar as alterações moleculares que definem a doença. “O cariótipo hematológico, por exemplo, estuda as características cromossômicas das células sanguíneas, detectando alterações que podem estar relacionadas a enfermidades hematológicas, como a leucemia. Durante o exame, as células são cultivadas para obter o número adequado de cromossomos em metáfase ou pró-metáfase, o que permite comprovar a existência de alterações cromossômicas, como translocações, perdas e duplicações”, explica.