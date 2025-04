Arquitetura atemporal: conheça a versatilidade de Jader Almeida

Lighting: showhouse tem um espaço reservado somente para as luminárias Ellen Cristie/EM/D.A Press

Imagine-se entrando em um ambiente agradável, belo e arejado. Já nos primeiros passos, ainda na recepção, você é brindado com um arzinho frio que vem da parte superior. O túnel escuro permite que o visitante descanse o olhar, dando a largada para a jornada imersiva É assim que os visitantes se sentem ao ingressar no espaço elaborado e executado pelo artista, arquiteto e designer Jader Almeida, que, em pouco mais de 30 dias, com a ajuda de uma equipe de 400 colaboradores, pôs de pé, em um bairro da Zona Oeste de São Paulo, a showhouse JADERALMEIDA 2025, depois de cinco anos desde a última edição.

O catarinense Jader Almeida, de 43 anos, é uma espécie de businessman multifacetado. Atua em várias frentes, como sócio de Cláudio Frank, e diretor criativo da SOLLOS, uma indústria que usa a madeira como matéria prima de forma racional e sustentável, investindo em equipamentos de última geração combinados com técnicas artesanais.

Clássico e atemporal: mobiliário de Jader Almeida combina tons de bege, marrom e preto, além do design arrojado em madeira e resina Ellen Cristie/EM/D.A Press

Sobre o portfólio do artista, os números são bastante significativos: sob seu comando estão cinco unidades fabris com 30 mil metros quadrados de área, sendo três em Princesa e duas em Chapecó, todas em Santa Catarina; mais de 1.000 colaboradores diretos e indiretos, 1.300 itens em linha de produção, distribuídos em mais de 30 países, e 128 prêmios nacionais e internacionais de design.

O resultado pode ser conferido na showhouse de Jader, que fica na Avenida das Nações Unidas, em São Paulo, até 3 de abril. Ao todo, são 37 ambientes, entre os quais 87 lançamentos, dispostos em 4.000 metros quadrados de área expositiva, distribuídos em dois andares. Muito mais que uma exposição de peças arquitetônicas, a showhouse é uma experiência sensorial, que une design, arquitetura e arte em um só espaço.

Dividido em seis células, o visitante tem acesso aos espaços: IN and OUT (ambientes criados para áres internas e externas), lounge, living, lighting, little wishes e aos lançamentos do artista.

Mesa de madeira em diversos tons de bege e marrom e sofá de quatro lugares suspenso Ellen Cristie/EM/D.A Press

“A ideia da showhouse nasceu em 2007. Num primeiro momento, como uma necessidade de se criar um espaço para lançamento de produtos com todo o nosso portfólio - como mobiliário, mesas, cadeiras, tapetes etc. Diferentemente das feiras, em que você tem os estandes e as pessoas transitam, isso acaba caindo na questão da negociação, preço e tal, nós nunca vendemos móveis. Nós vendemos um contexto, desejos, o sonho, a felicidade, um estilo de vida”, comenta.

O primeiro espaço foi no Jóquei Clube, em São Paulo - em um sobrado de 300, 400 metros quadrados. “Conseguimos convidar pessoas que nos interessavam e, com o tempo, fomos apresentando nossa casa, a partir do meu olhar de arquiteto, designer e artista, trabalhando os cinco sentidos, de alguma maneira ‘tangibilizando o intangível’, gerando sensações nas pessoas.”

E o que o artista promete, ele realmente entrega. Cada ambiente explora diferentes narrativas, combinando formas, luzes e materiais que ele mesmo desenha e produz em suas fábricas. Como marca registrada de Jader Almeida, estão bom gosto, atemporalidade, elegância, originalidade e a perfeita combinação de tons e cores em suas produções. “Costumo dizer que não é apenas uma luminária. Sem desqualificar a função primária de uma peça, mas acrescentando a função poética, intrínseca do produto. Cada detalhe é cuidado, mesmo que seja um espaço efêmero.”

No Brasil, são 10 lojas próprias, além de 30 revendas e, desde 2020, o negócio opera sob a marca JADERALMEIDA no varejo, consagrando suas criações no segmento “triple A” (AAA) ou premium. As lojas estão localizadas em Balneário Camboriú (2), Belo Horizonte, Brasília, Campinas, Florianópolis, Ribeirão Preto e São Paulo (3).

Para quem pretende adquirir uma de suas peças com preços mais acessíveis, o designer criou a pop-up store Little Wishes - que são os pequenos desejos que todos nós temos, com luminárias, peças de arte, aromatizadores, velas, descanso de talheres, entre outros . Na showhouse, os visitantes têm acesso a centenas de adornos menores, mas nem por isso menos elegantes, ótimos para presentear, inclusive com um setor de joias desenhadas pelo próprio artista seguindo a linha das obras premiadas.