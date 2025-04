Mercado imobiliário de alto padrão cresce no Brasil

O mercado imobiliário de alto padrão no Brasil tem apresentado crescimento e inovações nos últimos anos, refletindo uma valorização do setor. De acordo com um levantamento realizado pela consultoria imobiliária Brain, o segmento de imóveis de luxo no país registrou um aumento expressivo em 2023, com São Paulo representando significativamente 40% dessa demanda nacional.



Entre os fatores que contribuem para esse crescimento, estão a procura por imóveis mais amplos, a importância da segurança e do conforto, e a valorização de um estilo de vida que equilibre praticidade e exclusividade. Segundo Cassia Tavares, especialista no setor, "há uma migração para imóveis com design diferenciado, localização estratégica e infraestrutura avançada. A demanda por casas e apartamentos com áreas amplas, home theaters, piscinas e sistemas automatizados de controle tem crescido".

Cassia também observa que a pandemia influenciou a busca por maior privacidade e segurança. "Os clientes estão mais criteriosos, buscando imóveis que atendam a novas demandas. O conceito de luxo agora inclui sustentabilidade, integração com a natureza e tecnologia", afirma.

Outro aspecto relevante no setor é a incorporação de soluções sustentáveis e tecnológicas. Projetos que adotam eficiência energética, materiais recicláveis e gestão inteligente de recursos têm atraído compradores.

Com a participação crescente de estrangeiros no mercado imobiliário brasileiro, o setor tem se tornado mais globalizado. Investidores internacionais de regiões como Estados Unidos, Europa e Oriente Médio têm ampliado sua presença, impulsionados pela rentabilidade e condições oferecidas nas principais cidades do país. Cassia Tavares comenta que "o Brasil atrai investidores interessados não apenas na moradia, mas também na proteção de capital".

Website: https://www.instagram.com/definitibrokers