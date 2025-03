Imersão Industria encurta a distância entre negócios

O Imersão Indústria, criado em 2022, chega à sua 6ª edição como o maior evento do setor em Minas Gerais, com o objetivo de conectar tendências, fomentar networking e impulsionar o conhecimento no mundo dos negócios e da indústria. Realizado nos dias 3 e 4 de abril, o evento, considerado a "menor distância entre a sua indústria e os negócios", este ano anuncia uma nova fase. Com mais de 50 horas de conteúdo sobre temas estratégicos que impactam empresas e organizações, a FIEMG se transforma em ponte estratégica entre empresas âncoras e prestadoras de serviços, promovendo conexões valiosas e resultados significativos para todos os envolvidos.



Esta edição acontece no BH Shopping, em Belo Horizonte, marcando a estreia de um novo local, mais moderno e integrado. Com o tema "Conteúdo. Networking. Negócios. Conecte os pontos.", o evento oferece uma programação ainda mais ampla, com mais de 50 painéis, renomados palestrantes e parcerias estratégicas. Entre os destaques de 2025 estão Murilo Gun - Criatividade e inovação para solucionar problemas e impulsionar negócios; Luciana Nicola - Sustentabilidade e o papel das empresas na construção de um futuro mais responsável; Fábio Nudge - Transformação digital e inteligência artificial no ambiente corporativo; Leandro Figueiredo - Alta performance e mentalidade vencedora aplicadas aos negócios; Júlio Damião - Estratégias financeiras para o cenário econômico atual; Lucia Simões Sebben - Gestão de riscos psicossociais e bem-estar corporativo; Igor Espírito Santo Moreira - Cases de startups que revolucionam a indústria.

Todo o conteúdo é elaborado para empresários, líderes, profissionais liberais, estudantes, integrantes de sindicatos industriais, profissionais especializados das áreas temáticas dos eventos e interessados nos setores produtivos, membros do poder público e demais interessados. A programação abrange temas como inovação, capital humano, gestão de negócios, ESG, economia e finanças, gestão tributária, energia e meio ambiente, relações de trabalho, consolidando-se como referência no ecossistema industrial.



O Imersão Industria é uma grande oportunidade de acesso exclusivo a insights valiosos e reflexões estratégicas sobre os desafios e as oportunidades que 2025 tem para os negócios. Ou seja, um posicionamento estratégico para quem busca o centro de um ambiente colaborativo, com espaços exclusivos para networking e áreas adicionais para ampliar suas conexões.



"A edição de 2025 reafirma o compromisso do evento em conectar os pontos entre conteúdo, networking e negócios, trazendo debates sobre inovação, gestão, transformação digital, economia e sustentabilidade", destaca o presidente da FIEMG, Flávio Roscoe.



O líder empresarial, inclusive, fará a abertura do evento, apresentando um panorama sobre os desafios e oportunidades da indústria no atual cenário econômico. Ele abordará as perspectivas para o desenvolvimento do setor, os impactos das reformas estruturais e as estratégias que Minas Gerais deve adotar para se manter competitiva no mercado global



O Imersão Indústria é realizado pela FIEMG, SESI e SENAI e conta com o patrocínio da Vale, Sebrae MG, Gerdau, Usiminas, SICOOB CREDIMINAS, AngloGold Ashanti, CBMM entre outros.

Murilo Gun - Criatividade e inovação para solucionar problemas e impulsionar negócios.

Luciana Nicola - Sustentabilidade e o

papel das empresas na construção de um

futuro mais responsável.

Fábio Nudge - Transformação digital e inteligência artificial no ambiente corporativo.

Leandro Figueiredo - Alta performance e mentalidade vencedora aplicadas aos negócios.

Júlio Damião - Estratégias financeiras para o cenário econômico atual.

Lucia Simões Sebben - Gestão de riscos psicossociais e bem-estar corporativo.

Igor Espírito Santo Moreira - Cases de startups que revolucionam a indústria.



Haverá meia entrada para estudantes, idosos, pessoas com deficiência e jovens de 15 a 29 anos comprovadamente carentes. O benefício não será cumulativo com quaisquer outras promoções e convênios.



https://www.hbatools.com.br/imersao-industria-2025__1966

Mais informações sobre compartilhamento, acesse https://www.fiemg.com.br/privacidade-e-protecao-de-dados/

A Santa Casa BH inaugurou a primeira fase do Circuito Cultural marcada com o lançamento do livro comemorativo em celebração aos 125 anos da instituição. O projeto celebra a história e reforça o compromisso da instituição com a cultura e a memória de Belo Horizonte, desde sua fundação em 1899, dois anos após a inauguração da capital de Minas Gerais.

VISITAS GUIADAS

O Circuito Cultural permite visitas guiadas, exposições temáticas e eventos educativos, além de fomentar pesquisas acadêmicas sobre a evolução da medicina, da enfermagem e das ciências da saúde ao longo dos anos. Foram inaugurados ambiente dedicado à exposição dos prêmios recebidos pela instituição, bem como registros que ilustram sua jornada de dedicação à assistência à saúde.

LIVRO HISTÓRICO

A inauguração foi marcada com o lançamento do livro Santa Casa BH 125 Anos - Uma História de Amor à Vida, de autoria do renomado jornalista e escritor Manoel Hygino dos Santos. A obra traz um olhar aprofundado sobre os desafios, conquistas e transformações vividas pela instituição ao longo de mais de um século, ressaltando sua relevância para a sociedade mineira.

Nos 28 e 29 de março, BH será palco de um evento totalmente voltado para o empreendedorismo. O objetivo do evento é ter um networking exclusivo, descobrir formas de chegar a comunidades e negócios digitais de forma sustentável e lucrativa. Além de aprender a usar pequenas alavancas de branding para multiplicar os lucros em 2 ou 3 vezes mais, sem precisar investir na captação de novos clientes. O #Letsprint é um evento realizado pela Montink, a maior plataforma de Print On Demand do Brasil, que ajuda pessoas e empresas a fornecerem experiências exclusivas por meio de produtos personalizados.

Em sua 34ª edição, a tradicional Exposição Herdeiros da Raça traz o melhor da raça Mangalarga Marchador para Belo Horizonte. O evento, de 2 a 6 de abril, acontece no Parque de Exposições Bolivar de Andrade (Parque da Gameleira). Com quase 100 anos de história, o Parque é símbolo da cultura mineira, sediando eventos agropecuários, leilões e provas que exaltam a tradição rural do estado.

O evento se consolidou como um dos momentos mais aguardados pelos apaixonados pela raça. Reunindo grandes haras de Minas Gerais, promete proporcionar experiência única, repleta de emoção, tradição e alta qualidade na performance dos animais. Organizada pelo Núcleo Mangalarga Marchador da Grande BH, a exposição é reconhecida nacionalmente e se tornou importante porta de entrada para os cavalos que almejam competir na Nacional.

A abertura será às 14h, com a palestra "Comunicação estratégica em Comunicação Pública", ministrada por Jorge Duarte, presidente da ABCPública e servidor da Embrapa. Em seguida, a mesa-redonda "Os princípios da Comunicação Pública contra a desinformação e para o fortalecimento da democracia" reunirá Armando Medeiros de Farias (LCM Conexão Pública), Profª Drª Ângela Cristina Salgueiro Marques (PPGCOM/UFMG) e Bernardo Miranda (CEMIG), sob a mediação do Prof. Dr. Leandro Heringer (PUC Minas / SES-MG). Programação completa: seminariominas.abcpublica.org.br ou pelo e-mail abcpublica.minasgerais@gmail.com.