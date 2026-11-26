A Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) instaurou um novo inquérito para investigar as circunstâncias da morte de Christopher Henrique Morais, que faleceu na última sexta-feira (20/11), após passar mal após se divertir em uma brinquedoteca no Shopping Conjunto Nacional. Entre as requisições estão a divulgação das imagens do circuito interno do shopping, novos depoimentos da família, funcionários e socorristas, além de testemunhas que presenciaram o ocorrido.

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Segundo apurou o Correio, a Seção de Crimes Violentos (SIC/VIO) ficará responsável pelas investigações. O inquérito irá abordar pontos que podem explicar a morte do menino. Entre eles, relatos de “possíveis divergências quanto à dinâmica dos fatos, alegações de demora no atendimento, movimentação da vítima antes da chegada do socorro especializado, tentativas de reanimação por pessoas não identificadas e necessidade de análise das imagens de monitoramento do estabelecimento e do shopping”.

A polícia pediu, com urgência, ao centro comercial e à brinquedoteca a preservação e a disponibilização de todas as imagens do sistema de monitoramento interno e externo. A instauração de um novo inquérito visa investigar se houve algum erro de procedimento ou negligência por parte dos envolvidos. A polícia também espera o resultado do laudo do Instituto Médico Legal (IML) para esclarecer a causa da morte.

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A assessoria do shopping Conjunto Nacional explicou que está colaborando ativamente nas investigações. “O shopping informa que está colaborando integralmente com as autoridades competentes para o esclarecimento dos fatos. As imagens já foram entregues”, disse.