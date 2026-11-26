GABRIELA CECCHIN - SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Rafael Ribeiro Leite de Gois, 47, fundador e CEO da holding financeira Fictor, é investigado pela Polícia Civil e pelo Ministério Público de São Paulo em operação deflagrada nesta quinta-feira (26) sobre o grupo que controla.

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O empresário é casado, fundou a holding em 2007 e diz trabalhar no mercado financeiro desde os 16 anos, quando ingressou numa "empresa familiar de gestão de crédito", segundo seu perfil do LinkedIn e arquivos públicos da empresa. Gois é bacharel e mestre em administração de empresas e cursa um programa oferecido pela Harvard Business School para proprietários e presidentes de empresas.

Ao longo da carreira, o CEO passou por empresas dos setores industrial e de bebidas. Durante a graduação em administração, iniciou estágio em uma fabricante de embalagens metálicas, onde permaneceu por cerca de dez anos e chegou ao cargo de gerente de supply chain. Mais tarde, também atuou na reestruturação da cervejaria Schincariol (posteriormente Brasil Kirin).

Antes de fundar a Fictor, aos 29 anos, trabalhou no desenvolvimento de um sistema voltado a plataformas de extração de petróleo offshore e, em 2013, fez investimentos na indústria de bebidas, ampliando sua atuação no mercado de capitais, diz o empresário em currículo público.

A Fictor foi criada em 2007 e, segundo o próprio grupo, começou com foco em tecnologia. Ao longo dos anos, passou a operar como uma holding de participações e investimentos, reunindo negócios em áreas como comercialização de commodities, indústria alimentícia, infraestrutura, energia e serviços financeiros.

O conglomerado afirma no site ter presença internacional, com escritórios em Lisboa e Miami, com braços específicos para suas operações, como a Fictor Asset, voltada à gestão de investimentos, e a FictorPay, empresa de meios de pagamento com foco no público corporativo.

Em 2024, Gois assumiu também a presidência do conselho de administração da Fictor Alimentos, braço industrial do grupo com unidades em Minas Gerais e no Rio de Janeiro. A empresa tem capital aberto e não foi incluída no pedido de recuperação judicial da holding.

A Fictor ganhou projeção recente ao ampliar sua atuação no sistema financeiro e ao anunciar, em novembro do ano passado, uma tentativa de compra do Banco Master, em parceria com investidores estrangeiros. A operação não avançou após resistência do Banco Central.

Pouco depois, em fevereiro deste ano, o grupo entrou com pedido de recuperação judicial, declarando dívidas superiores a R$ 4,2 bilhões. A medida ocorreu em meio a uma deterioração da liquidez e a uma corrida de investidores para resgatar recursos aplicados em produtos ligados à empresa.

Antes da operação desta quinta, em março, Rafael Gois foi alvo da operação da Polícia Federal contra fraudes bancárias, envolvendo a Fictor -cinco dias antes de seu aniversário, de acordo com um formulário preenchido para sua empresa disponível na internet.

Procurada, a Fictor afirma que seu CEO foi alvo de um mandado de busca e apenas o smartphone dele foi apreendido. "Tão logo sua defesa tenha acesso ao conteúdo da investigação, serão prestados os esclarecimentos necessários às autoridades competentes, com o objetivo de elucidar os fatos."

Segundo a PF, um esquema envolvia fraudes bancárias contra a Caixa Econômica Federal, com prejuízos que podem ultrapassar R$ 500 milhões. A organização utilizaria empresas de fachada e estruturas societárias para ocultar a origem de recursos ilícitos.

O grupo também contaria com a cooptação de funcionários de instituições financeiras, responsáveis por inserir dados falsos nos sistemas bancários para viabilizar saques e transferências indevidas.

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Ainda segundo a investigação, os valores obtidos eram posteriormente convertidos em bens de luxo e criptoativos, com o objetivo de dificultar o rastreamento.