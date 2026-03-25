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FILHO DE LULA

Lulinha foi assessor de fundo que tentou comprar o Banco Master

Fictor contratou Lulinha para aproximar relação com o governo, segundo executivos

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ALEXA SALOMÃO
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ALEXA SALOMÃO
Repórter
25/03/2026 19:57

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Viagem com ‘Careca do INSS’ aumenta pressão sobre Lulinha na CPI
Lulinha, filho do presidente Lula crédito: Foto: Reprodução/ Redes Sociais

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Fábio Luís Lula da Silva, o Lulinha, filho do presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), é próximo do empresário Luiz Phillippe Rubini, ex-sócio da Fictor, e atuou como consultor do grupo. Nesta quarta-feira (25/3), Rubini e acionistas da Fictor foram alvos de uma operação da Polícia Federal (PF) que investiga suspeitas de fraudes bancárias associadas ao Comando Vermelho.

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A relação de Lulinha com a Fictor foi mais próxima em 2024, segundo relato de duas pessoas que trabalharam para empresas do grupo e falaram na condição de não terem o nome citado. Contam que, para não chamar a atenção, Lulinha até restringiu visitas aos escritórios. No entanto, ainda foi visto na empresa no ano passado.

A assessoria de imprensa de Rubini disse que ele não vai comentar sobre esse assunto. A reportagem também fez contato com as assessorias da Fictor e da Presidência da República, que não retornaram até a publicação deste texto.

Lulinha e Fictor

Segundo esses executivos, Lulinha foi contratado para fazer a aproximação da Fictor com o governo. Eles também afirmam que foi a partir desse trabalho que Rubini foi indicado para integrar o chamado Conselhão, o Conselho do Desenvolvimento Econômico Social Sustentável (CDESS), um órgão consultivo da presidência da República.

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A relação com o filho do presidente Lula também abriu caminho para Rubini participar do Grupo Parlamentar de Relacionamento com o Brics no Senado. Por transitar no mercado financeiro, foi visto como uma pessoa importante para contribuir com temas dessa área.

O advogado Marco Aurélio de Carvalho, que defende Lulinha nas investigações sobre fraudes no Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), confirmou à reportagem que o filho do presidente Lula conhece Rubini, mas negou que ele tenha tido relações de trabalho com a Fictor ou intercedido para que Rubini ocupasse cargos no setor público.

"Essa é mais uma tentativa de colocar Fábio no meio de um escândalo", afirmou. Carvalho disse ainda que Lulinha vive na Espanha desde 2024.

Fictor e o Master

Rubini ficou como sócio e no comando da Fictor Invest, braço de investimentos do conglomerado, até abril de 2025 e permaneceu como conselheiro até outubro.

Em novembro, a Fictor anunciou uma tentativa de compra do Banco Master, na véspera de o ex-banqueiro Daniel Vorcaro ser preso pela primeira vez.

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O grupo entrou em recuperação judicial em 2 de fevereiro deste ano, declarando dívidas acima de R$ 4,2 bilhões.

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