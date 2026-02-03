PF: operação contra fraude na Rioprevidência prende principal investigado

A segunda fase de uma operação da Polícia Federal (PF) prendeu o principal investigado envolvido em um esquema de crimes financeiros envolvendo a gestão de recursos da Rioprevidência, na manhã desta terça-feira (3/2).

O preso é o principal alvo da Operação Barco de Papel, cuja primeira fase foi deflagrada em 23 de janeiro. De acordo com a entidade, a operação apura irregularidades na aquisição de letras financeiras emitidas pelo Banco Master, recentemente liquidado pelo Banco Central. Entre novembro de 2023 e julho de 2024, a Rioprevidência teria investido aproximadamente R$ 970 milhões na instituição financeira.

A PF informou que o investigado, que ainda não teve a identidade divulgada, foi preso temporariamente após ser abordado em veículo alugado na cidade de Itatiaia (RJ).

De acordo com a PF, foram identificadas movimentações suspeitas de retirada de documentos do apartamento do investigado, manipulação de provas digitais e transferências de dois veículos de luxo para terceiros após o cumprimento de um mandado de busca e apreensão em janeiro na residência do suspeito.

Ao todo, foram cumpridos três mandados de prisão temporária emitidos pela 6ª Vara Federal Criminal do Rio de Janeiro, que tiveram como base indícios de obstrução de investigações e de ocultação de provas. O principal investigado foi preso e os outros dois seguem foragidos.

Também foram cumpridos nove mandados de busca e apreensão em endereços ligados aos três investigados nos estados do Rio de Janeiro, um no Botafogo, bairro nobre da Zona Sul da cidade do Rio de Janeiro, e em Santa Catarina.

O homem foi preso e conduzido à Delegacia de Polícia Federal em Volta Redonda. Posteriormente, ele será encaminhado à Superintendência da PF no Rio de Janeiro para ser ouvido e, após os procedimentos de polícia judiciária, dará entrada no sistema prisional e permanecerá à disposição da Justiça.

