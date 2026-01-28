Impasse no Rioprevidência pode custar R$ 127 milhões ao RJ

O Rio de Janeiro deve registrar uma perda de arrecadação de R$ 127 milhões em decorrência da falta do Certificado de Regularidade Previdenciária (CRP), suspenso desde outubro de 2025. A ausência do CRP impede o estado de receber transferências voluntárias da União, firmar convênios e acessar determinadas operações de crédito.

A suspensão do certificado está relacionada a pendências no Rioprevidência. Como mostrou a coluna, a autarquia deixou de apresentar demonstrativos exigidos pelo Ministério da Previdência porque dirigentes afastados resistiram em assinar documentos que validam investimentos realizados no Banco Master.

Parte desses recursos foi aplicada em letras financeiras do banco, que posteriormente entrou em processo de liquidação.