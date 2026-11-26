SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A Polícia Civil de São Paulo e o Ministério Público fazem, na manhã desta quinta-feira (26), uma operação contra o grupo Fictor. Segundo o secretário de Segurança Pública, Osvaldo Nico Gonçalves, os agentes estão na rua neste momento.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

A Justiça determinou o bloqueio de R$ 4,3 bilhões, por meio de decisão da 3ª Vara de Falências, com pedido de sequestro de valores e bloqueio de contas de 233 investigados ligados ao grupo (59 pessoas físicas e 174 jurídicas).

Leia Mais

Há mandados de prisão sendo cumpridos na capital paulista e em Santa Catarina. A Dinheiro Fictício, realizada em conjunto entre Polícia Civil e Ministério Público, cumpre mandados de busca e apreensão em 12 locais, nos municípios de São Paulo e São Bernardo do Campo.

Em 17 de novembro do ano passado, na véspera de o ex-banqueiro Daniel Vorcaro ser preso pela primeira vez, a Fictor anunciou uma proposta para comprar o Master em conjunto com investidores dos Emirados Árabes Unidos. O plano previa um aporte de R$ 3 bilhões, mas não identificava publicamente os investidores nem havia sido previamente apresentado ao Banco Central.

O grupo ainda não se manifestou sobre a operação.

O pedido de recuperação judicial da Fictor foi apresentado em fevereiro e aceito pelo TJ-SP (Tribunal de Justiça de São Paulo) em abril desgte ano. A Fictor Holding e a Fictor Invest, ambas parte do mesmo conglomerado, declararam um passivo de R$ 4,2 bilhões.

A Fictor faz parte de um conglomerado que possui negócios em setores como alimentos, gestão de recursos, pagamentos, energia e imóveis. O grupo patrocinou o Palmeiras até o início deste ano.

A Fictor foi alvo de operação da Polícia Federal em março, sob suspeita de lavagem de dinheiro atribuído a um grupo criminoso ligado ao Comando Vermelho. Um dos mandados de busca e apreensão expedidos pela Justiça Federal de São Paulo no âmbito da operação Fallax foi contra o CEO da financeira, Rafael Gois. O comunicado da PF à época menciona fraudes bancárias contra a Caixa Econômica Federal e outros bancos que podem superar a cifra de R$ 500 milhões.

Segundo a polícia, o inquérito foi instaurado após notícia-crime apresentada pelo escritório Bialski Advogados em nome de seis investidores lesados. A investigação apura a conduta dos administradores do Grupo Fictor, que, por sociedades em conta de participação, captou mais de R$ 4 bilhões de investidores, sobretudo pessoas físicas, entre 2024 e 2025, com promessa de rendimentos fixos sem lastro.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

A polícia afirma ainda haver pontos de contato com estruturas investigadas na Operação Carbono Oculto e investiga a existência de crimes como estelionato, lavagem de dinheiro e organização criminosa.