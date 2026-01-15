Milhões em bens são apreendidos em operação ligada ao caso Master

Uma operação policial em endereços ligados ao proprietário do Banco Master, investigado por suposta fraude, apreendeu mais de 5,7 bilhões de reais em bens na quarta-feira (14).

O caso “inspira muita cuidado”, disse na véspera o ministro da Fazenda, Fernando Haddad. “Podemos estar diante da maior fraude bancária da história do país”.

Um ministro do Supremo Tribunal Federal determinou buscas em propriedades vinculadas ao entorno de Daniel Vorcaro, em prisão preventiva desde novembro. Também determinou a prisão de seu cunhado, Fabiano Campos Zettel.

“A operação apura um suposto esquema de fraudes na instituição financeira”, informou a Corte em nota.

A Polícia Federal (PF) anunciou que cumpriu 42 mandados de busca e apreensão em São Paulo, Rio de Janeiro e outros estados. Os itens apreendidos incluíam diferentes tipos de armas, relógios e carros de luxo.

“Operação Compliance Zero, com o objetivo de apurar a prática dos crimes de organização criminosa, gestão fraudulenta de instituição financeira, manipulação de mercado e lavagem de capitais”, disse a PF em nota.

Campos Zettel foi preso quando aguardava o embarque em um voo para Dubai. Foi solto horas depois, segundo a imprensa.

O caso Master ocupa as manchetes desde que o Banco Central determinou a liquidação da instituição em 18 de novembro devido a uma “grave crise de liquidez” e violações de normas.

No mesmo dia, a polícia prendeu Vorcaro em um aeroporto de São Paulo, antes de embarcar em um voo internacional. Também apreendeu carros de luxo, obras de arte, entre outros bens.

O diretor-geral da Polícia Federal, Andrei Rodrigues, informou a parlamentares na ocasião que a fraude no Banco Master pode girar em torno de 12 bilhões de reais.

Enquanto isso, 1,6 milhão de credores aguardam ser ressarcidos, segundo estimativa do Fundo Garantidor de Créditos, uma entidade independente de proteção a correntistas e investidores.

