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O motociclista que levava Larissa Martins de Andrade, de 25 anos, na garupa no acidente com um ônibus do BRT na Avenida das Américas, na Barra da Tijuca, Zona Sudoeste do Rio, foi preso em flagrante. Mateus Araújo do Vale vai responder por homicídio com dolo eventual. Segundo a polícia, ele não tinha habilitação e trabalhava em um aplicativo de transporte com o cadastro de outra pessoa.

O acidente na Avenida das Américas aconteceu pouco antes das 10h dessa quarta-feira (25/11), na altura da Estação Interlagos, no sentido Alvorada.

De acordo com a Mobi-Rio, a moto entrou na pista exclusiva do BRT depois de uma conversão proibida e foi atingida por um ônibus articulado. Larissa morreu no local.

Policiais militares levaram Mateus à 16ª DP (Barra da Tijuca), onde ele foi autuado. Ele também vai responder por falsidade ideológica. O caso já foi enviado à Justiça. Além de não ter habilitação, Mateus fez a conversão proibida com o sinal aberto para a passagem do ônibus. Segundo a Polícia Civil, com isso ele assumiu o risco de provocar o acidente.

Motociclista diz que comprou dados no WhatsApp

Em depoimento, Mateus contou que conseguiu os dados usados no cadastro em bancos de informações vendidos em grupos de WhatsApp. Ele disse que não conhece o dono da conta. Segundo a investigação, ele registrou o próprio número de telefone na plataforma e recebia as chamadas de passageiros direto no celular, mesmo com a conta em nome de outra pessoa.

Mateus também afirmou que a moto pertence a uma mulher. A placa do veículo, porém, não bate com a que aparece no cadastro do aplicativo.

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Larissa deixa o marido e um filho de um ano. Nas redes sociais, um parente cobrou punição: "Queremos Justiça pela vida da nossa prima". O enterro está marcado para as 16h desta quinta-feira (26/11), no Cemitério Ricardo de Albuquerque, na Zona Norte do Rio.