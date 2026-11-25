SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária) determinou a apreensão de todos os lotes da água mineral Pura, da Fonte Estrela da Manhã. A decisão foi publicada nesta terça-feira (24) no Diário Oficial da União.

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A medida proíbe a fabricação, a venda, a distribuição, a propaganda e o uso do produto, fabricado pela empresa Raio de Sol Mineração Ltda. A determinação abrange embalagens de 500 ml, 1,5 litro, 5 litros e galões de 20 litros.

Segundo a Anvisa, uma inspeção sanitária realizada em conjunto com a Superintendência de Vigilância em Saúde de Goiás identificou condições higiênico-sanitárias insatisfatórias nas etapas de fabricação, envase e comercialização.

A fiscalização também constatou o descumprimento das boas práticas de industrialização de água mineral natural. De acordo com a agência, as falhas comprometem a qualidade e a segurança dos produtos e impedem a comprovação da conformidade sanitária dos lotes.

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A reportagem procurou a Raio de Sol Mineração Ltda. por telefone às 10h, às 11h30 e às 12h desta terça-feira (24), mas não obteve resposta até a publicação. O espaço permanece aberto para manifestação.