Nessa terça-feira (17/11), a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) aprovou o cloridrato de icotroquinra para tratar a psoríase em placas, também chamada de psoríase vulgar. O medicamento é destinado a pacientes que necessitam de tratamento sistêmico após ciclos de terapias tópicas.

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O cloridrato de icotroquinra é um antagonista do receptor de interleucina-23 (IL-23), para o tratamento de psoríase em placas nas formas moderada a grave, em adultos e pacientes pediátricos a partir de 12 anos, com peso mínimo de 40 kg, candidatos à terapia sistêmica ou fototerapia; é um peptídeo oral que bloqueia precisamente o receptor da IL-23.

Segundo o dermatologista Marcelo Arnone, coordenador do Ambulatório de Psoríase do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo, o medicamento, de administração oral uma vez ao dia, demonstrou melhora das lesões de pele e um perfil de segurança favorável.

“As recomendações recentes do Conselho Internacional da Psoríase oferecem orientações mais claras sobre quando os pacientes devem passar do tratamento tópico para a terapia sistêmica. Nesse cenário de evolução do tratamento, ele apresenta uma abordagem fundamentalmente diferente, com um comprimido direcionado ao receptor da IL-23, respaldado por evidências de Fase 3 e com potencial para elevar significativamente as expectativas em relação ao tratamento de adultos e adolescentes elegíveis.”

Evidências clínicas



A icotroquinra atingiu todos os desfechos primários de eficácia e demonstrou perfil de segurança favorável e similar ao placebo em quatro estudos de fase 3, que envolveram 2.500 pacientes.

A aprovação se baseia em um conjunto de evidências do programa de desenvolvimento clínico Iconic. O programa reuniu 2.500 pacientes em quatro estudos de fase 3, incluindo um dedicado à psoríase em áreas de alto impacto e dois com comparador ativo.

Nos estudos de superioridade com comparação direta, aproximadamente 70% dos pacientes alcançaram pele livre ou quase livre de lesões (IGA 0/1), e 55% atingiram resposta Pasi (Índice de Área e Gravidade da Psoríase) 90 na 16ª semana. As taxas de reações adversas nos pacientes apresentaram diferença de até 1,1 ponto percentual em relação ao placebo até a 16ª semana, e nenhum novo sinal de segurança foi identificado até a 52ª semana.

“Sua aprovação representa um avanço importante no cuidado da psoríase, trazendo aos pacientes brasileiros um tratamento oral pioneiro em sua classe, respaldado por evidências robustas de eficácia e por um perfil de segurança favorável”, afirma Damila Trufelli, diretora de Assuntos Médicos e Regulatórios da Johnson & Johnson no Brasil.

Necessidades não atendidas da psoríase em placas moderada a grave

A psoríase afeta aproximadamente 1,3% da população brasileira, o que representa cerca de 2,6 milhões de pessoas com impacto no bem-estar físico e na qualidade de vida, especialmente quando as lesões aparecem em áreas visíveis ou sensíveis. Para muitas pessoas com a forma moderada a grave da doença, os tratamentos sistêmicos direcionados são fundamentais. Isso está alinhado às recomendações do Conselho Internacional da Psoríase de iniciar terapia sistêmica caso dois ciclos de medicamentos tópicos, aplicados por quatro semanas, não proporcionem melhora significativa.

“Para quem convive com psoríase em placas, o impacto da doença pode ir muito além da pele, afetando o conforto, a autoconfiança e as escolhas cotidianas, principalmente quando as lesões surgem em áreas visíveis ou sensíveis”, acrescenta Damila.

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“Para pacientes elegíveis, o medicamento pode oferecer a possibilidade de manter a pele livre de lesões de maneira sustentada, por meio de um tratamento oral diário, ajudando a reduzir a carga que a psoríase ocupa na rotina, nas decisões e nos planos para o futuro.”