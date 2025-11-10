Vermelhidão e coceira em situações de estresse? Pode ser psoríase

A vermelhidão acompanhada de coceira, que muitas vezes surge em momentos de estresse, pode ser mais do que uma reação passageira. Para milhões de pessoas, esses sintomas estão relacionados à psoríase, uma doença inflamatória crônica que impacta diretamente a qualidade de vida.

Segundo dados da Sociedade Brasileira de Dermatologia (SBD), estima-se que 3% da população mundial convivam com a condição, sendo aproximadamente 5 milhões apenas no Brasil.

“Diferentemente do que muitos acreditam, a psoríase não é contagiosa. Trata-se de uma condição autoimune, ligada ao sistema imunológico e, em grande parte, à predisposição genética. Ainda existe muita desinformação sobre o tema, o que faz com que pacientes enfrentem estigmas e constrangimentos desnecessários”, explica Julinha Lazaretti, bióloga e cofundadora da Alergoshop, marca especializada no desenvolvimento de produtos hipoalergênicos.

De acordo com o Ministério da Saúde, a psoríase é uma doença inflamatória sistêmica, crônica e não contagiosa, que apresenta manifestações variadas na pele, unhas e articulações. Suas formas clínicas incluem a psoríase em placas, em gotas, pustulosa, eritrodérmica, invertida e ungueal.

Essas diferentes apresentações podem surgir de forma isolada ou combinada, variando em intensidade e extensão ao longo da vida do paciente. O curso é marcado por períodos de melhora e recaída, muitas vezes influenciados por fatores externos como estresse, infecções, consumo de álcool e uso de determinados medicamentos.

Por essa razão, compreender os gatilhos individuais e manter acompanhamento médico contínuo são etapas essenciais para reduzir os impactos da doença no dia a dia.

Como identificar?

A psoríase se diferencia de outras condições de pele pela presença de lesões avermelhadas, descamativas e, muitas vezes, doloridas. Apesar disso, seus sinais podem ser confundidos com dermatite atópica ou micoses, motivo pelo qual a avaliação médica é essencial para um diagnóstico preciso.

Outro ponto importante é que as manifestações da doença não são iguais em todos os pacientes. Há casos em que as lesões aparecem em áreas mais expostas, como couro cabeludo, cotovelos e joelhos, enquanto em outros surgem em locais menos visíveis, como unhas ou dobras da pele.

Julinha reforça que a atenção aos sintomas é fundamental. “O diagnóstico precoce e o acompanhamento com um dermatologista evitam agravamentos e ajudam a controlar as crises, reduzindo o impacto físico e psicológico da doença.”

Existe cura?

A psoríase não tem cura, mas o tratamento adequado permite reduzir a frequência e intensidade das crises. O controle envolve acompanhamento médico, uso de medicamentos prescritos, hidratação constante e cuidados no manejo do estresse, já que fatores emocionais funcionam como gatilhos comuns. Técnicas de relaxamento, prática de atividade física e qualidade no sono auxiliam nesse processo.

O cuidado com cosméticos e produtos de higiene também faz diferença. “É fundamental optar por fórmulas hipoalergênicas, livres de fragrâncias e parabenos. Ler os rótulos com atenção é uma atitude simples que evita irritações adicionais e protege a pele já sensibilizada pela psoríase”, orienta Julinha.

Entre os itens indicados para manter a pele equilibrada estão sabonetes suaves, formulados com aloe vera, que higienizam sem remover a hidratação natural e ainda oferecem propriedades cicatrizantes e emolientes. Já as loções hidratantes com D-pantenol e alantoína contribuem para acalmar irritações, reforçar a barreira cutânea, manter a elasticidade e prevenir o ressecamento, garantindo alívio e conforto para quem convive com a psoríase.

