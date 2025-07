Artrite psoriásica: encontro internacional destaca avanços no tratamento

Nos dias 15 e 16 de agosto, o Instituto de Ensino e Pesquisa do Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo, será palco do 3° Encontro Internacional do Grupo de Pesquisa e Avaliação de Psoríase e Artrite Psoriásica (GRAPPA).

Criado em 2003, o GRAPPA é uma organização internacional, multidisciplinar sem fins lucrativos, voltada exclusivamente para fins educacionais e científicos. O grupo foi desenvolvido com o propósito de facilitar o compartilhamento de informações sobre psoríase e artrite psoriásica entre os principais especialistas da área.

O evento terá como foco principal a atualização científica e multidisciplinar, abordando desde aspectos imunopatológicos até estratégias personalizadas para o manejo da doença.

Temas

A programação científica contemplará desde conceitos básicos até novas descobertas, incluindo orientações práticas sobre terapias tópicas voltadas para reumatologistas. Ao longo dos dois dias, os participantes terão acesso a um conteúdo altamente qualificado e focado na aplicação prática.

Entre os temas abordados estão:

Fatores ambientais que desencadeiam a psoríase

A transição da psoríase para a artrite psoriásica (AP)

Rastreamento da artrite psoriásica

Estratégias para melhorar o diagnóstico precoce da AP

Uso de imagem na AP

Comorbidades, doença cardiovascular, dieta e seu papel na decisão terapêutica

Obesidade e o uso de agonistas de GLP-1R e GLP-1R/GIPR na AP

Impacto do sexo e do gênero no diagnóstico, manejo e tratamento da AP

Qual medicamento biológico para psoríase é mais indicado para cada perfil de paciente?

Atualizações sobre D2T e C2M

Usos e segurança da terapia dupla

Pipeline: novas terapias orais anti-IL-17 e anti-IL-23

Potencial de abordagens com terapia celular

Reumatologista Cláudia G. Schainberg. Arquivo Pessoal

Para Cláudia Goldenstein Schainberg, reumatologista e coordenadora do GRAPPA Brasil 2025, o evento reforça o papel do Brasil na pesquisa e no cuidado integrado dessas doenças inflamatórias crônicas. “Estamos muito orgulhosos em sediar mais uma edição do encontro, reunindo diversos especialistas renomados para discutir avanços que impactam diretamente a qualidade de vida dos pacientes. É um momento ímpar para atualizar conhecimentos e fortalecer redes colaborativas”, destaca a médica.

Segundo dados da Sociedade Brasileira de Dermatologia (SBD), cerca de 125 milhões de pessoas no mundo vivem com psoríase, sendo que uma parcela significativa desenvolve artrite psoriásica — condição que pode levar a deformidades articulares e comprometimento funcional se não for tratada precocemente. “Além dos aspectos cutâneos, a psoríase traz um importante componente sistêmico, muitas vezes subestimado. Nosso objetivo é trazer uma visão ampla, que considere também as comorbidades cardiometabólicas e a saúde mental do paciente”, complementa Cláudia.

O evento contará com tradução simultânea e deverá reunir participantes de toda a América Latina, fortalecendo o intercâmbio científico entre médicos e profissionais envolvidos no manejo da doença.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia