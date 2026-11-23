A Anvisa determinou a retirada do mercado e o recolhimento do "Shampoo em barra Anticaspa DC Biocosméticos". O anúncio feito hoje (23/11) em resolução divulgada no DOU ("Diário Oficial da União") que estabelece a interrupção completa de qualquer atividade ligada ao produto.

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O item, produzido pela Argila Indústria e Comércio de Cosméticos, trazia recomendação para o público infantil. Essa categoria de cosmético não possui permissão para sugerir o uso por crianças sem autorização específica prévia expedida pelo órgão regulador.

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Diante da ausência dessa permissão para os pequenos, o órgão sanitário determinou restrições severas que impedem a fabricação, a distribuição, a comercialização, a divulgação e o uso do produto. A resolução determina que a empresa recolha somente os lotes do xampu que tenham indicação de uso para o público infantil.

A medida preventiva foi determinada com base na legislação sanitária e entrou em vigor na data de publicação da resolução.

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