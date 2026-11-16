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Anvisa apreende e proíbe tira-manchas de percarbonato sódio

A decisão consta na edição desta segunda-feira (16) do Diário Oficial da União

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Repórter
16/11/2026 14:51 - atualizado em 16/11/2026 14:53

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Os alvos da medida são os produtos Brankissimo Alvejante e Alveclean Tira Manchas em Pó
Os alvos da medida são os produtos Brankissimo Alvejante e Alveclean Tira Manchas em Pó crédito: Instagram/Reprodução

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária) retirou de circulação dois alvejantes tira-manchas à base de percarbonato de sódio, produto popularizado nas redes sociais por sua eficiência para recuperar roupas brancas danificadas.

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Os alvos da medida são os produtos Brankissimo Alvejante e Alveclean Tira Manchas em Pó. Ambos são produzidos, segundo a agência, por fabricantes desconhecidos, e comercializados na internet.

A decisão consta na edição desta segunda-feira (16) do Diário Oficial da União.

Na manhã desta segunda, ambos os produtos estavam marcados como indisponíveis em plataformas de e-commerce.

A Anvisa recolheu exemplares de todos os lotes e determinou o fim da comercialização, distribuição, fabricação e propaganda dos alvejantes.

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Na decisão, a agência afirma que os produtos não têm regularização sanitária e que a empresa não tem autorização para funcionar, tampouco para fabricar os alvejantes.

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