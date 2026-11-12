Anvisa suspende venda de queijo muçarela da marca Italy após detectar bactéria

CURITIBA, PR (FOLHAPRESS) - A Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária) suspendeu a comercialização e o consumo de um lote de queijo muçarela fatiado da marca Italy após análise microbiológica detectar a presença da bactéria Listeria monocytogenes. A determinação foi publicada nesta quinta-feira (12) no Diário Oficial da União.

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A medida atinge o lote 180926 do produto, fabricado pela Agroindústria Santo Anjo. Além do consumo, estão suspensas a comercialização, a distribuição e a propaganda do alimento.

Procurada pela reportagem, a Agroindústria Santo Anjo afirma que iniciou o recolhimento voluntário assim que recebeu a análise microbiológica. Também diz que os clientes e estabelecimentos que receberam o produto foram comunicados para trocar os produtos.

"A empresa está colaborando com os órgãos competentes e adotando as medidas corretivas e preventivas necessárias, incluindo a investigação da ocorrência, a fim de identificar sua causa e evitar novas ocorrências. Reforçamos nosso compromisso com a segurança dos alimentos, a transparência e a responsabilidade com nossos clientes e consumidores", diz a nota.

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Segundo a Anvisa, a presença da bactéria foi identificada em uma amostra de 25 gramas do queijo, conforme o laudo de ensaio nº 56058/2026. A análise apontou que o resultado está em desacordo com a legislação sanitária vigente.

A fabricante comunicou à agência que já havia iniciado o recolhimento voluntário do lote. A medida consiste na retirada dos produtos do mercado pela própria empresa, com o objetivo de evitar que alimentos que representem risco à saúde cheguem aos consumidores.

A suspensão determinada pela Anvisa tem caráter preventivo e vale para todas as unidades do lote identificado. A agência não informou a quantidade de produtos atingidos.

A Listeria monocytogenes é uma bactéria que pode contaminar alimentos e causar a listeriose, infecção que pode provocar febre, dores musculares, náuseas, vômitos e diarreia. Em casos mais graves, pode atingir o sistema nervoso e causar meningite.

O risco de complicações é maior entre gestantes, recém-nascidos, idosos e pessoas com o sistema imunológico comprometido. A bactéria pode estar presente em alimentos prontos para o consumo, como laticínios e produtos cárneos.

O recolhimento voluntário é iniciado pela própria empresa responsável pelo produto quando identifica uma situação que pode representar risco à saúde dos consumidores. A ação deve retirar imediatamente as unidades do lote afetado do mercado, inclusive aquelas que já foram distribuídas aos estabelecimentos comerciais.

A medida é regulamentada pela RDC (Resolução da Diretoria Colegiada) 655/2022, que estabelece as regras para a retirada de alimentos e a comunicação do procedimento à Anvisa e aos consumidores.

A norma determina que a empresa comunique à agência a necessidade de recolhimento imediatamente após tomar conhecimento do problema. Nos casos de iniciativa da própria fabricante, o relatório inicial deve ser enviado em até 48 horas.

A companhia também precisa informar as empresas distribuidoras sobre o início da retirada dos produtos e providenciar uma mensagem de alerta aos consumidores. O comunicado deve identificar o alimento e o lote afetado, explicar o motivo do recolhimento, informar os riscos à saúde e apresentar orientações sobre as providências que devem ser tomadas por quem comprou o produto.

O conteúdo do alerta e o plano de divulgação precisam ser submetidos à aprovação prévia da Anvisa. Depois da autorização, a empresa deve divulgar a mensagem, inclusive em seu site e nas redes sociais, quando houver.

A fabricante ainda precisa encaminhar relatórios periódicos sobre o andamento do recolhimento. O primeiro deve ser apresentado em até 30 dias, e o relatório conclusivo, em até 120 dias, contados da comunicação inicial à agência.

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A Anvisa pode determinar o recolhimento quando a empresa não inicia voluntariamente a retirada de produtos que representem risco à saúde. Mesmo quando a iniciativa parte da fabricante, a agência acompanha o procedimento e pode solicitar informações complementares.