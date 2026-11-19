A Wolbito do Brasil, empresa líder de mercado responsável pela expansão do Método Wolbachia no país, recebeu autorização unânime da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) para a comercialização direta da tecnologia a estados e municípios brasileiros.

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Atualmente, a definição das localidades que recebem o Método Wolbachia ocorre por indicação do Ministério da Saúde, com base em critérios epidemiológicos e nas estratégias nacionais de enfrentamento às arboviroses. Desde 2025, a metodologia está incluída nas Diretrizes de Controle e Prevenção das Arboviroses, que reconhecem sua importância como uma das ferramentas disponíveis para o combate a essas doenças.

Com a nova autorização, estados e municípios interessados passam a contar com uma possibilidade adicional de acesso à tecnologia, por meio da negociação direta com a Wolbito do Brasil. A iniciativa amplia as oportunidades de implementação do método no país, mantendo o alinhamento ao Programa Nacional de Controle das Arboviroses e o acompanhamento do Ministério da Saúde, conforme os processos e diretrizes estabelecidos.

“Temos uma lista com dezenas de municípios que estão nos contatando desde a inauguração da biofábrica com interesse em receber o método em seu território. Com essa autorização, podemos chegar a mais municípios, com toda a qualidade que foi construída até então com a FIOCRUZ e o Ministério da Saúde”, diz Gabriel Sylvestre, gerente de implementação da Wolbito do Brasil.

A Wolbito do Brasil é a única empresa autorizada a implementar, no Brasil, o Método Wolbachia, do World Mosquito Program (WMP), organização sem fins lucrativos global que registra em seu trabalho resultados de eficácia consolidados por diversos estudos científicos, como o de Niterói, com redução de 89% dos casos de dengue.

Para Luciano Moreira, special advisior do WMP, esse é mais um passo importante para replicar os resultados obtidos. “A Wolbito do Brasil é referência global em implementação em larga escala do Método Wolbachia, reproduzindo com excelência o trabalho de mais de 10 anos feito no Brasil, que conferiu os únicos resultados de eficácia existentes no território.”

Sobre o Método

O Método Wolbachia utiliza mosquitos Aedes aegypti que carregam a Wolbachia, uma bactéria naturalmente presente em mais da metade dos insetos da natureza e que impede o desenvolvimento dos vírus das arboviroses no organismo do vetor. Ao se reproduzirem, os insetos locais transmitem a bactéria para as próximas gerações, ampliando de forma progressiva e sustentável a presença da Wolbachia no ambiente. Com isso, eles têm capacidade reduzida de transmitir dengue, Zika e chikungunya.

A metodologia é duradoura: estudos de comprovação científica demonstram que, mesmo oito anos após as primeiras liberações, os mosquitos mantêm a bactéria Wolbachia de forma estável na população.

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Atualmente, o método está presente em 16 cidades no Brasil, protegendo mais de 8 milhões de pessoas. A expansão da tecnologia já compreende dezenas de outros municípios indicados pelo Ministério da Saúde, dentre eles: Ribeirão Preto, Araraquara e São José do Rio Preto (SP); Contagem (MG); Foz do Iguaçu e Cascavel (PR) e Anápolis; Aparecida de Goiânia e Trindade (GO); Olinda (PE) e Rio Branco (AC).