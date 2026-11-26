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Um motorista de van foi baleado na perna na noite dessa quarta-feira (25/11), na Estrada dos Bandeirantes, em Jacarepaguá, na Zona Oeste do Rio. O ataque armado ocorreu perto de uma estação do BRT na Vila Sapê. Conforme informou a Polícia Militar, homens desceram de um carro e efetuaram vários disparos contra o veículo.

Policiais do 18º BPM (Jacarepaguá) realizavam patrulhamento na região no momento em que foram chamados para atender a ocorrência. Ao chegar ao endereço indicado, os agentes encontraram o utilitário com diversas marcas de tiros e o motorista ferido.

A vítima foi socorrida e levada ao Hospital Municipal Lourenço Jorge, na Barra da Tijuca, onde permaneceu internada em observação. Não há informação atualizada sobre o estado de saúde do homem baleado.

Suspeita de atuação de milícia

Segundo os relatos preliminares apurados pela corporação, os atiradores seriam de uma milícia atuante na região. Os criminosos fugiram após os tiros. A motivação do ataque e a identificação dos responsáveis ainda dependem de confirmação.

Pouco antes da ação armada, equipes do 18º BPM, ligado ao 2º CPA (Comando de Policiamento de Área), realizavam a Operação Barricada Zero na Vila do Sapê. O foco era retirar barreiras ilegais colocadas pela facção que domina a comunidade para dificultar o trabalho das forças de segurança.

Confronto e apreensões na comunidade

Os policiais militares foram recebidos a tiros ao chegar à localidade, e houve confronto. A equipe prendeu dois homens em flagrante e recolheu os seguintes materiais:

uma pistola calibre 9mm;

drogas;

um radiotransmissor;

uma câmera usada para vigiar a movimentação das equipes policiais.

Terminada a desobstrução das vias, os policiais continuaram na localidade reforçando o patrulhamento. O motorista da van foi alvo da emboscada exatamente durante esse período de patrulhamento ampliado.

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A ocorrência seguiu para registro na 32ª DP (Taquara), para onde os policiais levaram o preso e os itens confiscados. A Polícia Civil investiga as circunstâncias da ação violenta para identificar e prender os autores do ataque.